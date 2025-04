Paolo Bonolis accoltella alle spalle Alfonso Signorini: “È una rottura” | Niente sconti al timoniere del Grande Fratello

Ecco che cosa ha detto Paolo Bonolis in merito al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Paolo Bonolis non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei conduttori più amati e seguiti di sempre. Possiamo persino definirlo uno dei pilastri di Mediaset, in quanto insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti, formano “I Tre Moschettieri”.

Con loro, lo share è assicurato, anche perché macinano consensi a ogni trasmissione cui prendono parte, anche come ospiti. Paolo l’abbiamo visto qualche giorno fa da Bianca Berlinguer e, insieme a Mauro Corona, ha movimentato lo show.

Bonolis siamo abituati a vederlo insieme a Luca Laurenti, con il quale ha condotto diversi programmi, tra cui Ciao Darwin, ma anche da solo non ha problemi a portare il sorriso. Del noto conduttore i fan seguono sia la vita lavorativa che quella privata, anche se di questo aspetto è molto geloso, quindi non si hanno molte informazioni, se non quelle che ha comunicato lui stesso.

In una recente intervista l’ex marito di Sonia Bruganelli ha raccontato diversi aneddoti e punti di vista… e anche il suo parere sul Grande Fratello. Ecco che cos’ha rivelato sullo show di Alfonso Signorini.

Le parole di Paolo Bonolis

Come riportano su Dagospia, Paolo Bonolis insieme al figlio Davide sono stati ospiti del canale podcast DoppioPasso, dove il conduttore ha parlato di diversi argomenti, spaziando da Mario Balotelli a quella volta in cui ha rinunciato a volare fino a Madrid per vedere la finale della sua amata Inter sull’aereo privato di Moratti per assistere alla laurea di sua figlia nel Vermont.

Ha poi spiegato perché secondo lui il Festival di Sanremo ottiene sempre un discreto share, nonostante si tratti di un format ormai vintage: “Perché non c’è altro in televisione in quel periodo. Sanremo funziona perché è l’evento della televisione italiana, è strutturato benissimo, viene sponsorizzato ben 5 mesi prima, in quella settimana le altre reti sono spente...”. Ma il Grande Fratello, invece?

Paolo Bonolis e il Grande Fratello

Paolo Bonolis come dicevamo, ha rilasciato un’intervista insieme al figlio Davide al canale podcast DoppioPasso, dove ha parlato un po’ di tutto, arrivando anche alle sue considerazioni in merito al Grande Fratello di Alfonso Signorini, come possiamo leggere su Dagospia.

Il conduttore ha infine sottolineato: “Il Grande Fratello va avanti da decenni anni, si spalma su più piattaforme e il prodotto dura 6 mesi, quindi è estremamente conveniente. Poi è chiaro che il primo anno è un esperimento sociale, il 12esimo anno è una rottura, però è conveniente…”. Chissà cosa ne penserà Alfonso…