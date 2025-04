Manila Nazzaro, la gaffe sexy a The Couple scatena un putiferio: “Le bugie hanno le gambe corte” | La verità sulle corna

Manila Nazzaro e tutta la verità sulle corna. La gaffe non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori e, soprattutto, del suo ex…

Lunedì 7 aprile è cominciato The Couple, il gioco in cui 8 coppie si sfidano a suon di prove per vincere il montepremi da un milione di euro. Tra queste, c’è anche quella composta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei, i quali hanno immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori.

La motivazione? La confessione sexy sulle tanto chiacchierate corna e il putiferio che si è poi scatenato sui social.

The Couple è cominciato solamente da una puntata, ma sta già facendo chiacchierare l’Italia intera. Le coppie scelte dagli autori, infatti, sembrano più agguerrite che mai e il montepremi da un milione di euro fa gola a tutti i partecipanti. Tra le 8 coppie in gara, quella composta da Manila e Stefano ha attirato l’attenzione dei telespettatori a seguito di una rivelazione fatta.

Durante il gioco delle domande proposto da Ilary Blasi per valutare la loro complicità, Manila si è fatta scappare un segreto di troppo.

Le corna al suo ex compagno Lorenzo

In molti si ricorderanno di quando Manila era felicemente innamorata di Lorenzo Amoruso. L’uomo le era stato accanto durante tutto il suo percorso al Grande Fratello VIP e il loro amore aveva colpito gli italiani. Eppure, in seguito i due si sono lasciati e il motivo sarebbe uno: la reticenza dell’ex sportivo nei confronti del matrimonio. Oppure no? In passato, infatti, Lorenzo aveva raccontato di essere stato tradito con Stefano, attuale fidanzato dell’ex Miss Italia, quando i due stavano ancora assieme. Nonostante ciò, Manila non ha mai confermato nulla e aveva preferito rimanere in silenzio.

Tuttavia, quando ieri Ilary le ha chiesto la data della loro prima notte assieme, Manila è risalita al 4 gennaio del 2023, periodo in cui stava ancora con Lorenzo.

La risposta dell’ex di Manila sui social

La risposta di Manila ha attirato l’attenzione di Amoruso, che ha scritto sui social: “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le p*lle”. Dopodiché, Lorenzo ha condiviso un reel di Biagio D’Anelli che, come riportato da GossipeTv.com, ha fatto notare: “Manila Nazzaro con Stefano Oradei e, signori miei, una bugia dopo l’altra e bene… le bugie hanno le gambe corte”. D’Anelli ha poi riportato alcune parole che la donna avrebbe riferito durante una sua intervista a Verissimo, in cui giurava di non aver mai tradito Lorenzo.

Insomma, dopo molti mesi dalla rottura e dal matrimonio di Manila, ancora si ricama sulle presunte corna!