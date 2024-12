Paola Perego sfrenata dopo il flop de La Talpa: “Se l’avessi condotto io…” | Boccone amaro per Mediaset

Cosa sarebbe successo se questa edizione de, La Talpa, l’avesse condotta Paola Perego? A rispondere a questo dilemma la diretta interessata.

Nel palinsesto Mediaset, così come in quello delle altre emittenti televisive, ci sono svariati programmi che ogni giorno e a ogni ora attirano l’attenzione del pubblico, contornati poi da film, fiction, telegiornali e così via.

A suggellare la riuscita di uno show ci pensano gli ascolti e lo share, i quali ne determinano il rinnovo o meno alla stagione successiva. Sono molte le fiction, per esempio, che non hanno avuto un seguito per i bassi ascolti, così come programmi che sono stati addirittura chiusi in anticipo.

Un recente esempio, in merito a questo ultimo contesto, è stata sicuramente La Talpa. Dopo tanti anni di attesa, il pubblico ha finalmente potuto visionare una nuova edizione, eppure questa non ha soddisfatto le aspettative di molte persone, determinandone la chiusura anticipata.

Molti quindi si sono chiesti che cosa sarebbe successo se a condurre il reality ci fosse stata la storica conduttrice Paola Perego, amatissima dal pubblico e rodata professionista del settore. A rispondere a questo dilemma ci ha pensato la diretta interessata.

La chiusura anticipata de La Talpa

Dopo 15 anni di attesa dall’ultima edizione, La Talpa è tornata con una nuova stagione totalmente modificata. Le regole di fondo erano sempre le medesime, quindi un gruppo di concorrenti che dovevano cercare di arrivare alla fine, cercando di scoprire chi fosse “la talpa” misteriosa. Fin qui, direte voi tutto bene, se non fosse per tutte le altre novità che pare non siano state digerite dal grande pubblico.

La location, le puntate registrate e l’assenza della diretta non hanno convinto in pieno gli aficionados, i quali probabilmente si aspettavano le stesse scenografie di un tempo. La conduzione di Diletta Leotta invece ha diviso l’opinione pubblica, in quanto molti hanno apprezzato la sua presenza e altri meno, restando fedeli alle edizioni condotte da Paola Perego.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Le parole di Paola Perego sulla chiusura anticipata

Paola Perego, è stata ospite al programma Tango su Rai 2 e qui, tra i vari argomenti, ha parlato anche del flop che ha vissuto questa nuova edizione de La Talpa, e che ha portato i vertici di Mediaset a chiudere il reality in anticipo. Alla considerazione della conduttrice, Luisella Costamagna: “A te sarebbe davvero piaciuto fare la Talpa? Aggiungo io personalmente, con te non l’avrebbero chiusa in anticipo”, Paola ha risposto: “Ormai la tendenza è di fare i programmi in loco e registrati. Se l’avessi fatta io sarebbe stata quella Talpa lì, e l’avrebbero chiusa uguale. Sono cambiati i tempi e il pubblico si deve abituare…”.

Inoltre, la Perego si pronuncia anche in favore di Diletta Leotta, parlando più di problemi inerenti alla gestione dello show piuttosto che un problema di conduzione. E ha svelato di aver guardato tutto il reality e che: “Fino all’ultimo non sono riuscita a capire chi fosse la talpa”, suscitando molti applausi per la sua solita professionalità e diplomazia nell’affrontare ogni argomento.