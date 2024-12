Alessia Marcuzzi, dopo i pettegolezzi sul flirt De Martino sfodera le unghie: alla fine ha vinto lei

Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi avrà la sua rivincita. Vedremo la bionda così..

Alessia Marcuzzi negli ultimi mesi ha fatto parlare particolarmente di sé per il suo presunto flirt con Stefano De Martino. In queste ore la donna è tornata al centro dell’attenzione ma per un’altra motivazione: la conduttrice avrà la sua rivincita.

Ecco però nel dettaglio di cosa si tratta e perché la coppia potrebbe sfondare il piccolo schermo.

Che Alessia Marcuzzi sia una forza della natura, ormai si sa. Storica conduttrice del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, quest’anno si è cimentata nel ruolo di giudice per Tale e Quale Show. Recentemente, la donna era stata poi coinvolta in uno scandalo che vedeva lei, De Martino e Belen Rodriguez come protagonisti. A detta dell’Argentina, l’ex fidanzato l’avrebbe spesso tradita con la conduttrice.

Dopo mesi e mesi di polemiche però, Alessia Marcuzzi ha finalmente avuto la sua rivincita e questi gossip non saranno più un suo problema!

La bellissima novità per Alessia Marcuzzi

Questo è sicuramente l’anno delle novità riguardanti il piccolo schermo. Abbiamo visto, ad esempio, Stefano De Martino come timoniere di Affari Tuoi, Amadeus sbarcare sul Nove e Carlo Conti come nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo. Insomma, la televisione ha visto delle novità interessanti, anche dal punto di vista delle trasmissioni. Un’indiscrezione che ha fatto drizzare le orecchie degli italiani è la seguente: Alessia Marcuzzi potrebbe essere la nuova conduttrice di Carramba! Che Sorpresa, uno show-tributo al caschetto biondo più celebre d’Italia, Raffaella Carrà. Con buona pace di Belen, che rimarrà invece relegata in fondo al telecomando grazie alla sua nuova avventura in Warner Bros. Discovery.

Inutile dire che la notizia ha immediatamente entusiasmato gli italiani, e qualcuno non vede già l’ora.

Carramba! Che Sorpresa, la storica trasmissione di Raffaella Carrà

Ebbene sì, sembrerebbe che Alessia Marcuzzi possa tornare in prima serata con Carramba! Che Sopresa, la storica trasmissione di Raffaella Carrà. Nonostante si tratti ancora di un’indiscrezione, il programma potrebbe sbarcare su Rai 2, e sarà un vero e proprio remake/revival. L’amatissimo e storico people-show accompagnò gli italiani dal 1995 al 2002 (e ancora oggi è rimasto nel cuore di tutti gli italiani). A rilasciare questa notizia è stato Cinguettai che, proprio in queste ore, ha annunciato: “Un emotainment basato sullo storico show inglese ‘Surprise, Surprise’ format originale di quello di Raffaella Carrà”.

Insomma, non ci resta che vedere come se la caverà Alessia Marcuzzi, e se sarà una degna sostituta della mitica Raffaella Carrà. Una cosa sicuramente le accumuna: i capelli biondi e la parlantina irriverente!