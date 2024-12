Amici, Rudy Zerby sfacciatissimo: “Stai nudo così e…” | Stavolta ha usato l’artiglieria pesante: l’Italia a bocca aperta

Rudy Zerbi e la scena che ha gelato tutto il pubblico a casa. Questa volta il prof di canto ha utilizzato l’artiglieria pesante.

Assieme a Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, Rudy Zerbi è uno dei professori di canto della scuola di Amici. In queste ore il suo nome è sbucato più e più volte online. La motivazione? La scena che è stata trasmessa ai telespettatori italiani ha gelato tutti quanti.

Ecco però il gesto ‘scandaloso’ che ha fatto chiacchierare gli italiani per giorni interi.

Che Rudy Zerbi sia un professore alquanto esigente ormai si sa. Nel corso degli anni, l’uomo ha sempre dato modo di dimostrare la sua severità e le sue rigidissime regole. Per lui, i ragazzi non sono solamente dei talenti da scoprire, ma anche della frutta acerba che deve necessariamente maturare sotto ogni punto di vista.

In queste ore però, la tecnica utilizzata con il suo allievo per cercare di ‘sbloccarlo’ ha fatto non poco discutere.

L’assurda lezione a Ilan, allievo di Rudy

Il giovane Ilan è stato chiamato dal suo prof per parlare di alcune insicurezze che lo caratterizzano durante le sue esibizioni. Quando poi durante il daytime gli ha chiesto di cantare una canzone, Zerbi ha deciso di interromperlo subito: “Così non va, spogliati”. Il cantante, non appena ha ricevuto la richiesta del proprio professore ha sgranato gli occhi e si è tolto la felpa in maniera incerta. Dopo avergli praticamente ordinato di togliersi gli indumenti, Zerbi lo ha invitato dunque a cantare nuovamente, sforzandosi di guardarlo negli occhi: “Dico davvero, togliti la maglietta. Stai nudo così e canta”.

Subito dopo quest’assurda performance, Ilan ha detto la sua sulla richiesta del proprio professore.

questa è forse la scena più gay mai vista nella storia di amici 😭 pic.twitter.com/geop9YSsaE — isabelle (@invoItino) December 3, 2024

Il commento del cantante dopo la richiesta

Il ragazzo ha dunque preso coraggio e ha cominciato a cantare senza maglia e felpa. Ad un certo punto, poi, Zerbi gli ha preso il polso e lo ha avvicinato ancora di più a sé. Contento del risultato, il professore ha poi fatto tornare Ilan in casetta. Quando poi il ragazzo si è trovato a raccontare l’esperienza vissuta ad un assistente del programma ha ammesso: “Se dico che mi ha fatto piacere mento, ma se dico che sto bene è vero”.

Una scena che ha sicuramente fatto chiacchierare moltissimo gli italiani e qualcuno ha persino accusato Zerbi di utilizzare dei metodi d’insegnamento completamente fuori luogo.