Gerry Scotti sbugiardato dal celebre collega, il tiro mancino in TV gli è costato carissimo: “Ancora mi vergogno…”

Il mitico Gerry Scotti è finito al centro dell’attenzione, a seguito di alcune dichiarazioni del celebre collega.

Tutti conosciamo Gerry Scotti per il suo talento, la sua simpatia e le famosissime trasmissioni condotte, ma non tutti sono a conoscenza di un lato del suo carattere più inaspettato. A rendere nota la cosa è stato proprio un suo celebre collega e, inutile dirlo, le sue parole sono divenute immediatamente virali.

Ma cosa è successo? E perché Gerry Scotti è stato sbugiardato come non mai? Scopriamolo subito assieme.

Che Gerry Scotti sia una delle colonne portanti della televisione italiana, ormai si sa. L’uomo è attualmente impegnato con il suo game show La Ruota della Fortuna e, ogni giorno, tiene compagnia al pubblico di Canale 5. Inutile dire che è amato da tutti quanti, grandi e piccini, e senza di lui la televisione non sarebbe la stessa. Proprio in queste ore, però, il nome del conduttore è finito al centro dell’attenzione per una ragione diversa.

La motivazione? Una vicenda passata che nessuno si sarebbe aspettato mai da Gerry.

La storia raccontata dal celebre collega

In queste ore, il mitico Davide Mengacci ha rilasciato una lunga intervista per Il Giorno. All’interno di essa, ha raccontato del suo bellissimo rapporto con Gianni Berengo Gardin e ha ripercorso alcuni passaggi della sua fortunata carriera. “Siamo amici da 50 anni e sono più simile a lui di quanto possa sembrare”, ha esordito Mengacci. La passione per la fotografia è stata uno dei legami tra i due e in particolar modo il neorealismo francese. Durante poi i viaggi nella memoria dell’autore e conduttore televisivo, l’uomo ha voluto ricordare anche un momento passato con Gerry Scotti.

Il racconto ha fatto divertire tutti quanti ed è immediatamente divenuto virale online. Ma ecco perché.

Lo scherzo di Gerry all’autore e conduttore televisivo

Mengacci, ha fatto impazzire i telespettatori italiani grazie a un aneddoto del passato con il collega Gerry Scotti. L’incontro con il famoso conduttore si è trasformato in un piccolo scherzo che, per quanto ironico, ha lasciato il suo segno. Durante una trasmissione, infatti, ha riferito Mengacci “Gerry Scotti mi convinse che potevo sostituire una giacca di scena con una mia vecchia. Il giorno dopo il direttore di rete mi ha dato una lavata di testa. Ancora oggi mi vergogno”. Un episodio che, nonostante gli anni trascorsi, ha lasciato un segno indelebile nella memoria di Mengacci (con sicuramente una punta di imbarazzo).

Insomma, da questa storia abbia capito una cosa su Gerry Scotti: con i suoi colleghi è un gran burlone!