Pandoro-gate, iniziano i risarcimenti: centinaia di euro per tutti i consumatori gabbati, ecco come intascarli a colpoo sicuro

Hai acquistato anche tu il pandoro di Chiara Ferragni? Sono finalmente in arrivo i risarcimenti e per intascarli dovrai fare così.

È ormai passato più di un anno dal famoso Pandoro-Gate e dalla seguente caduta dell’impero Ferragni. Proprio in queste ore sono giunte delle novità riguardanti il caso. Da adesso inizieranno i risarcimenti e i consumatori truffati potranno vedersi arrivare centinaia di euro.

L’influencer ha finalmente raggiunto un accordo e la notizia è immediatamente divenuta virale sui social.

Nel 2023, Chiara Ferragni propose al pubblico i cosiddetti ‘Pink Christmas’, ossia dei pandori Balocco che avevano lo zucchero a velo di colore rosa anziché bianco. Tecnicamente, una parte del ricavato sarebbe dovuta finire nelle mani dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, ma così non è stato. La truffa fu uno scandalo senza precedenti, e la caduta dell’impero Ferragni, inevitabile. Nonostante sia passato ormai un anno, proprio in questi giorni si è tornati a parlare del Pandoro-Gate.

L’influencer ha infatti raggiunto un accordo con il Codacons, il quale pone fine a una lunga battaglia legale.

Il risarcimento di centinaia di euro per i consumatori

Quando accadde lo scandalo, l’Antitrust aveva sanzionato l’azienda, e i consumatori si erano uniti al Codacons per ottenere un risarcimento a seguito della truffa subita e farsi rimborsare la differenza di prezzo tra il pandoro ‘classico’ e quello griffato. Proprio in queste ore è stato finalmente raggiunto un accordo: ben 150€ a ciascun consumatore a fronte dei 9.37€ del pandoro Ferragni, rispetto ai 3.68€ di quello tradizionale. Bisogna inoltre sottolineare che tale risarcimento spetterà unicamente ai consumatori, mentre il Codacons non riceverà alcun compenso (ma solo il rimborso delle spese legali).

Lo stesso presidente ha deciso di voler precisare qualcosa sulla battaglia legale contro Chiara Ferragni.

Carlo Rienzi e le sue parole

Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha dichiarato che questo accordo rappresenta una vera e propria “vittoria clamorosa”. L’uomo ha inoltre sottolineato che l’associazione è stata l’unica a intraprendere una battaglia legale contro l’influencer. Come se ciò non bastasse, Chiara Ferragni dovrà inoltre donare in beneficenza 200mila euro, e tale somma di denaro dovrà essere realmente destinata a scopi nobili (al contrario della controversia che ha segnato il suo 2024). Insomma, il Pandoro-Gate ha sicuramente avuto un impatto negativo sulla figura dell’influencer, ma per fortuna la giustizia ha portato i suoi frutti.

Il risarcimento e la donazione rappresentano dunque un lieto fine a questa triste vicenda che ha caratterizzato l’anno ormai passato.