Mara Venier gelata in diretta: “Dovevo chiederti gli alimenti” | La bordata a bruciapelo incrina il rapporto di lunga data

In queste ore, Mara Venier è stata gelata in diretta a seguito di una battutaccia pronunciata. Il rapporto è stato incrinato.

Durante una recente puntata di Domenica In, regno di Mara Venier, un evento ‘spiacevole’ ha gelato tutto il pubblico in studio e la stessa conduttrice della trasmissione. Il video è poi divenuto virale sui social e per giorni non s’è sentito parlare d’altro.

Ad attirare l’attenzione di tutti quanti è stata una battuta fatta da un’ospite della puntata, che ha incrinato il rapporto di lunga durata.

Domenica In è senza ombra di dubbio una delle trasmissioni più amate e seguite del palinsesto televisivo italiano. La zia Mara è la sua timoniera da moltissimi anni e, grazie alla sua indiscutibile simpatia, è riuscita a registrare da sempre numeri di ascolto e share molto importanti. Durante una delle ultime puntate è accaduta però una vicenda che ha ancora di più attirato l’attenzione dei telespettatori.

L’astrologo più celebre della TV Paolo Fox è tornato infatti a Domenica In e, questa volta, non ha svelato solamente le previsioni astrologiche per il 2025.

Lo scambio tra gli ospiti di Domenica In

Non appena Paolo Fox ha messo piede dentro lo studio della trasmissione, il pubblico è scoppiato in un grosso boato di gioia. Anche gli ospiti presenti hanno immediatamente compiuto un caloroso applauso e tra questi spiccava Giancarlo Magalli. I due hanno infatti collaborato per diverso tempo a I Fatti Vostri, una trasmissione particolarmente seguita dagli italiani. Magalli ha dunque accolto il suo compagno di avventure in un’atmosfera di grande affetto, aggiungendo poi qualche battuta che caratterizza il loro rapporto: “Ma queste belle giacchettine che hai chi te le dà? Amadeus?”, ha chiesto ironicamente il conduttore.

La battuta ha provocato una risata generale in studio, e la risposta di Paolo Fox non ha tardato ad arrivare…

La risposta di Paolo Fox alla battuta

A questo punto Paolo Fox, sempre pronto a rispondere, ha detto: “Sai che mi sei mancato?”, ma la riposta di Magalli non si è fatta attendere: “Ecco, tu no”. Dopodiché, sempre con il suo solito sarcasmo, il conduttore ha aggiunto: “Vent’anni con questo qui, avrei potuto chiedere gli alimenti. E poi, mi mette sempre ultimo”. Giancarlo è infatti del segno del Cancro e, da diverso tempo, Paolo Fox posiziona il segno zodiacale tra gli ultimi in classifica: “È che i cancri sono un po’ suscettibili, bisogna stare attenti”, ha poi aggiunto, facendo ridere tutti quanti.

Uno scambio molto divertente che, inutile dirlo, ha fatto ridere moltissimo anche la padrona di casa, Mara Venier.