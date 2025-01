Mara Venier in lacrime dopo la tragedia familiare: “Siamo tutti annientati” | L’ha perso davvero troppo presto

Mara Venier e il tragico lutto che ha colpito la sua famiglia proprio in questi giorni. La notizia ha emozionato tutti gli italiani.

Mara Venier è sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna, però, ha subito un grave lutto e i fan le hanno mandato tutto il loro supporto. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e per giorni non s’è parlato d’altro.

Ma ecco nel dettaglio di chi si tratta e perché la conduttrice ha passato giorni molto tristi.

Tutti quanti siamo abituati a vedere Mara Venier sempre sorridente e solare. Purtroppo, però, zia Mara ha passato dei momenti molto difficili, a causa di un grave lutto familiare subito.

I fan che la seguono e la amano le hanno mandato diversi messaggi di condoglianze e supporto, per farle sentire tutta la loro vicinanza.

Addio a Pier Francesco Forleo

Purtroppo, a giugno del 2023 è giunta la notizia del decesso improvviso di Pier Francesco Forleo, il marito della figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini. Forleo era direttore dei diritti sportivi Rai, ed è stato un grande professionista della TV. La notizia della sua morte è stata resa nota ufficialmente dalla Rai, che ha voluto dedicare un messaggio all’uomo per tutto il suo contributo di questi anni.

Inutile dire che la notizia ha immediatamente sconvolto i suoi amici e parenti, e la stessa Venier ha deciso di voler scrivere sui social un breve addio per il suo genero.

Le parole di Mara Venier sui social

Mara Venier ha dunque deciso di condividere il suo dolore sui social, con un post commovente su Instagram in cui ha scritto: “Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia.. ed io ti ho voluto bene come un figlio”. La conduttrice di Domenica In ha aggiunto poi: “Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce”. Sotto al post in questione sono stati lasciati centinaia di messaggi d’affetto da parte di fan, colleghi, amici e personaggi dello spettacolo. Tra i commenti troviamo ad esempio quello di Gigi D’Alessio: “Sorella mia mi dispiace moltissimo!! Ti sono vicino”.

La morte improvvisa di Pier Francesco Forleo ha lasciato sicuramente un grande vuoto nel cuore di tutte le persone che lo hanno amato, compresa la conduttrice Mara Venier.