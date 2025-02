Pandemonio in Mediaset, accompagnata alla porta con le valigie in mano: “Questo programma non è un albergo”

Caos in Mediaset dopo quella richiesta, veramente è stata accompagnata alla porta? Cerchiamo di far chiarezza.

Il confronto tra le varie emittenti televisive avviene da sempre, in quanto la competizione tra Mediaset, Rai, La7 e le altre reti è da sempre molto accesa. D’altronde, la scelta del palinsesto influisce sul successo (o meno) del canale, grazie ai relativi vari picchi di ascolto e share.

Per questo motivo, ogni emittente cerca di programmare i vari momenti della giornata con titoli gettonati. Lo vediamo per esempio con il Grande Fratello, Uomini e Donne, La vita in diretta, Atlantide, Fratelli di Crozza, Cash or Trash e così via.

Di titoli in auge ce ne sono veramente moltissimi, ed è soltanto per una questione di spazio che non li possiamo riportare tutti quanti. Proprio per il forte affetto che i fan riversano sui programmi, sui conduttori e sui vari film e fiction che vengono trasmessi, è normale che il gossip che si viene a creare sia molto seguito.

In questo momento sotto i riflettori c’è quell’indiscrezione trapelata in merito alla bufera in corso Mediaset, e ai malumori circa la nota conduttrice. Veramente è stata accompagnata alla porta con le valigie? Facciamo chiarezza.

Le indiscrezioni trapelate

Prima di rivelarvi che cos’è successo in casa Mediaset, volevamo riportarvi qualche indiscrezione emersa sul sito di Dagospia che ha lasciato i fan senza parole, e con tanta curiosità. Per esempio, pare che arriverà a maggio su Rai 1 uno spin off di Ballando con le Stelle: “si starebbe ragionando su una gara senza vip (per non bruciare il titolo originale), magari con la stessa giuria in onda”, anticipa il portale.

Sembrerebbe inoltre che la gag sugli abbracci di Alessia Marcuzzi vista a Sanremo, avrebbe fatto infuriare Caschetto. Come riporta l’articolo: “Gag che ha messo in imbarazzo la showgirl e il pubblico”. Infine, tra le tante si evince che Stefano De Martino avrebbe detto “no” ai due speciali di Affari Tuoi serali, e che sarebbe arrivata la fumata bianca su Veronica Gentili come conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ovviamente non sappiamo se queste e le altre notizie lette siano solo rumors o meno, in quanto bisogna attendere conferme in merito.

Caos a Mediaset per la nota conduttrice

Ed eccoci giunti al fulcro: tra le varie indiscrezioni riportate da Dagospia, vi riportiamo il presunto malcontento dei vertici Mediaset per via delle reiterate richieste di ferie di Myrta Merlino, che si sarebbe ripetutamente assentata da Pomeriggio 5. Veramente potrebbero cambiare conduttrice?

Come riporta il noto sito: “Ci risiamo. “Questo programma non è un albergo”, ha commentato sottovoce qualcuno a Cologno Monzese… L’atteggiamento di Merlino non è stato gradito dall’editore e dai vertici dell’azienda che immaginano per lei un futuro lontano dal pomeriggio della rete ammiraglia“. Un futuro, quindi, al di fuori degli studi del programma. E magari in un’altra emittente. Come precisato anche nel paragrafo precedente, però, non sappiamo se questi rumors corrispondano o meno alla verità, quindi come sempre “prendete tutto con le pinze” in attesa di eventuali conferme in merito da parte dei diretti interessati.