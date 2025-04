Pandemonio al Serale di Amici: “Impara a non dire caz*ate!” | Rudy Zerbi fatto a pezzi: volano stracci dopo l’esibizione

Rudy Zerbi messo all’angolo dopo l’esibizione. Il Serale di Amici è finito nel mirino del web e le immagini sono divenute subito virali.

Durante l’ultima puntata del Serale di Amici, Rudy Zerbi è stato pesantemente criticato da un suo collega. A detta dell’insegnante, infatti, il produttore discografico dovrebbe ‘cambiare mestiere’ e imparare come far risaltare i propri allievi all’interno del programma.

Ma da chi sono piovute tutte queste critiche? E perché le immagini sono poi divenute virali sui social?

Gli Zerbi/Cele sono una delle tre coppie di insegnanti che gareggiano assieme ai propri allievi durante questa edizione del Serale di Amici. Al momento, i due beniamini di Rudy Zerbi sono particolarmente apprezzati dagli italiani, e sono in molti a sperare che almeno uno dei due vinca la categoria del canto.

Eppure, proprio in queste ore, un ex professore della scuola di Amici ha deciso di criticare fortemente Zerbi e tutte le decisioni prese durante questo Serale.

Luca Jurman contro l’insegnante Rudy Zerbi

Da diverso tempo a questa parte, l’ex insegnante Luca Jurman si diverte a commentare in diretta Twitch le esibizioni degli allievi (i video vengono poi caricati anche su Youtube). L’uomo ha un po’ il dente avvelenato con la scuola di Amici e, proprio per questo, non mancano mai le critiche tranchant. Durante l’ultima puntata, Jurman ha giudicato senza remore Rudy Zerbi e la sua allieva Antonia. A detta del maestro, infatti, il guanto di sfida tra lei e Nicolò (deciso dal suo insegnante), avrebbe in realtà mostrato per l’ennesima volta la superiorità vocale del ragazzo: “L’esibizione di Antonia sta un tono sotto l’originale. Zerbi, tu devi fare un corso veloce: se vuoi sostenere questa ragazza devi imparare a non dire c*zzate“.

Ma non è finita qua, e durante la sua live Twitch, Luca ha parlato anche di un’altra esibizione di Antonia.

Il suo pensiero sull’esibizione di Antonia

Come riportato da Novella2000, Luca Jurman ha poi proseguito dicendo: “Non ci siamo. La tarantella, non è un reggae questo. No cioè, una roba imbarazzante. Io vorrei dire a quei disgraziati che mettono le mani su questi brani: voi vi dovete vergognare. Il reggae ha delle regole che non vanno cancellate e fatte diventare questa roba qua“. Jurman si stava riferendo all’esibizione di Antonia di “Is this love” di Bob Marley e, come è facile da intuire, non l’ha apprezzata minimamente.

Insomma, in queste ore, sono volati schiaffi per Rudy Zerbi e il suo modo di assegnare i brani alla propria allieva napoletana. Voi siete d’accordo con Jurman?