Rissa tra le regine del crimine in Rai: “Si faceva trattare da diva” | La resa dei conti non lascia prigionieri

La diatriba tra le due regine del crime Rai ha attirato l’attenzione mediatica. Altro che buone amiche, tra le due c’è molta competizione!

In queste ore, il mondo del web si è soffermato su un’assurda diatriba tra le due api regine del crime in Rai. Sembrerebbe infatti che tra le donne non scorra proprio buon sangue e le dichiarazioni rilasciate non hanno lasciato alcun dubbio al fedele pubblico dell’emittente pubblica.

Ma cosa è accaduto? E perché in queste ore non si sta parlando d’altro? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Tra i vari spazi presenti nel palinsesto televisivo Rai, troviamo sicuramente quelli dedicati al crimine. Le storie di cronaca nera hanno sempre appassionato i telespettatori italiani e le trasmissioni dedicate a questo riscontrano moltissimi numeri di ascolto e share. Tra le più conosciute non possiamo non citare Chi l’ha visto?, Un giorno in pretura e Storie maledette, ognuna delle quali propone racconti di vita tormentati, e purtroppo all’ordine del giorno.

Proprio in queste ore, una regina indiscussa del crime italiano avrebbe finalmente reso nota la propria opinione sulla sua storica rivale.

La diatriba dopo anni di carriera

Ebbene sì, ad attirare l’attenzione dei telespettatori italiani è stata proprio Roberta Petrelluzzi, la granitica timoniera di Un giorno in pretura dal 1988. La donna è quindi una delle colonne portanti Rai, e per anni ci ha appassionato con le sue narrazioni lucide e pacate. Durante una sua recente intervista per Venerdì di Repubblica, la donna ha deciso di dire finalmente cosa ne pensasse di Franca Leosini, sua collega e conduttrice di Storie Maledette. “Siamo due opposti”, ha dichiarato senza peli sulla lingua la Petrelluzzi.

Dopodiché, la donna ha spiegato di non condividere il modo di fare da ‘diva’ della sua collega.

Le parole della Petrelluzzi sulla Leosini

Come riportato da Biccy.it, durante la sua intervista con Alessandra Roncato la donna ha aggiunto sulla Leosini: “Non è che non correva buon sangue fra me e la Leosini, ma eravamo due mondi. Mi rivedo più nella Sciarelli, più ruspante, verace. Lei mette sempre il petto avanti, non difende sé stessa, difende i suoi. Leosini non aveva i suoi, c’era solo lei. Era una diva e si faceva trattare da diva”. Dopodiché, Roberta ha spiegato di non aver mai cercato di spiccare nei suoi programmi, ma di aver dimostrato al grande pubblico chi fosse grazie al suo impegno.

Insomma, delle dichiarazioni che non hanno lasciato alcun dubbio ed hanno aperto un retroscena inaspettato sulle due regine del crimine in Rai.