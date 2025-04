Disastro Ilary Blasi, Pier Silvio ha emesso il clamoroso verdetto: adesso neppure la Toffanin può intercedere per lei

In arrivo brutte notizie per Ilary Blasi! Pier Silvio Berlusconi si è trovato costretto a prendere questa decisione…

Queste ultime settimane devono essere state particolarmente difficili per Ilary Blasi. Dopo le pesanti rivelazioni di Fabrizio Corona, la conduttrice è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta per un motivo differente.

Ebbene sì, sembrerebbe che la donna sia finita nel mirino del dirigente Mediaset, che avrebbe preso nelle ultime ore una decisione inevitabile.

Ilary Blasi è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo italiano. In queste ultime settimane l’abbiamo vista impegnata con The Couple, un nuovo gioco televisivo in cui otto coppie gareggiano tra di loro per vincere il montepremi di un milione di euro. Ma nonostante si tratti di un format inedito e mai visto prima, la trasmissione non ha convinto al 100% il pubblico.

Infatti, proprio in queste ore, la conduttrice avrebbe ricevuto una triste notizia direttamente dai vertici di Mediaset.

La chiusura anticipata di The Couple

Ebbene sì, sembra che The Couple sia prossimo ad una chiusura anticipata. Pier Silvio Berlusconi non avrebbe infatti gradito i numeri di ascolto e share registrati durante le prime due puntate e, proprio per questo, avrebbe deciso di chiudere le luci del reality il 5 di maggio. Quello che doveva essere il gioco dell’anno si è rivelato quindi un flop totale. La cosa più assurda? Il gioco sarebbe dovuto durare tre settimane in più, per concludere poi con l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Nonostante ancora si tratti di un’indiscrezione, sui social non si sta praticamente parlando d’altro.

#TheCouple verso la chiusura anticipata per bassi ascolti con 3 settimane d’anticipo. La Finale dovrebbe essere anticipata a lunedì 5 maggio con partenza dell’#IsolaDeiFamosi con il trio Gentili-Ventura-Pretelli il 12 Maggio #AscoltiTv #Isola pic.twitter.com/YBhj22Hzri — Boomerissima (@Boomerissima) April 20, 2025

L’inevitabile decisione di Pier Silvio Berlusconi

Come riportato da Isaechia.it, il dirigente Mediaset si sarebbe dunque trovato ‘costretto’ a prendere questa decisione e, nonostante sua moglie Silvia Toffanin sia particolarmente amica di Ilary, la conduttrice si potrebbe vedere tagliata fuori.

In compenso, però, sembrerebbe che l’Isola dei Famosi sia stata anticipata, peraltro con una nuova conduttrice: Veronica Gentili. Al suo fianco poi Simona Ventura, questa volta nei panni di opinionista, e Pierpaolo Petrelli come inviato dall’Honduras. Gli italiani sembrano apprezzare questo nuovo cast e, proprio per questo, Pier Silvio starebbe puntando tutto su questo reality, e non più su The Couple.