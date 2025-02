Pamela Petrarolo e i dettagli inediti sulla storica rivalità con Ambra: “Ecco cosa le invidio” | Finalmente tutta la verità

Pamela Petrarolo e i dettagli sulla rivalità con Ambra Angiolini. Nessuno si sarebbe potuto aspettare un retroscena simile.

La gieffina Pamela Petrarolo avrebbe rivelato qualche dettaglio in più in merito alla storica rivalità con Ambra Angiolini. Entrambe sono due volti storici di Non è la Rai che, oltre a condividere il palcoscenico, avevano avuto un piccolo screzio.

Ad anni di distanza dalla vicenda, la donna ha deciso di mettere un punto alla situazione e svelare un retroscena inaspettato.

Pamela è attualmente una concorrente del Grande Fratello. Inizialmente era entrata assieme a Ilaria e Eleonora, formando così il trio delle Non è la Rai. Attualmente è rimasta solo lei, e il suo caratterino l’ha resa una delle protagoniste di questa edizione. La Petrarolo, infatti, non si tira certamente indietro quando deve dire la sua e non ha paura di cercare il confronto.

Questo suo lato caratteriale l’accompagna da diverso tempo, e i più attenti, si ricorderanno anche del suo screzio con Ambra Angiolini.

I dissapori tra Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini

Sia Ambra che Pamela facevano parte del cast di Non è la Rai. La Angiolini, tuttavia, era la conduttrice del programma e anche il volto che poi ha ottenuto più notorietà nel corso degli anni. Sui social è emerso un video di Pamela più giovane che, durante un’intervista di Maurizio Costanzo ad Ambra, decise di intervenire dal pubblico per accusare la Angiolini di essere stata piuttosto superba nei suoi confronti. Tra le due ci fu un piccolo scambio di frecciatine e la cosa rimase impressa nella mente dei telespettatori italiani. Per anni, infatti, Pamela è stata ricordata per questa sua rivalità.

Durante una sua recente intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, la gieffina ha però messo finalmente un punto sulla questione.

Le parole della gieffina sull’accaduto

Stufa di essere stata paragonata per l’ennesima volta ad Ambra, Pamela ha spiegato a Caterina Balivo: “Sono perseguitata da questa storia della rivalità… È davvero snervante. Non credo che a lei facciano le stesse domande che fanno a me. Il paragone, alla lunga, diventa pesante”. Dopodiché, ha aggiunto che in realtà tra loro due non c’è mai stato astio, e che abbiano addirittura condiviso una vacanza assieme a Londra. Come riportato da Liberoquotidiano.it, la gieffina ha poi aggiunto: “Io la stimo come attrice, la trovo bravissima. La cosa che posso invidiare a lei è che non ho avuto le sue stesse opportunità”.

Insomma, ad anni di distanza i vecchi dissapori sono finalmente finiti e Pamela sembra nutrire un forte rispetto nei confronti di Ambra!