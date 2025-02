Fiori d’arancio a Sanremo 2025: nozze in vista per la coppia più hot del momento | Dal palco del Festival all’altare

Quella notizia shock ha lasciato tutti i fan senza parole, veramente a Sanremo 2025 sono previsti fiori d’arancio per la coppia più hot del momento?

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato, e già non si parla altro che della tanto attesa kermesse canora. C’è molta curiosità quest’anno e anche pressione, visto che questo sarà il primo Festival senza Amadeus, dopo il suo addio alla Rai.

Carlo Conti però non è un novellino, nel senso che è già di casa all’Ariston, e quindi un confronto tra i due conduttori è assurdo, visto che sono entrambi fuoriclasse, e davanti alle telecamere sanno il fatto loro.

Oltre a questo si sta anche parlando dei vari rumors che ruotano attorno ai cantanti che parteciperanno, così come dell’addio per ovvi motivi di Emis Killa. Insomma, di carne al fuoco già ce n’era, adesso però con questa rivelazione c’è praticamente un incendio in rete.

Ebbene, Sanremo 2025 potrebbe fare da testimone per le nozze per una delle coppie più hot del momento. Per chi arriveranno i fiori d’arancio sul palco dell’Ariston?

Il caos del pre Festival di Sanremo 2025

Come dicevamo, sono molteplici i fatti confermati e le indiscrezioni che ruotano attorno al Festival di Sanremo 2025. Manca proprio poco all’inizio della prima puntata, e in rete non si fa altro che parlare del ritiro di Emis Killa, dell’epilogo tra Fedez e Chiara Ferragni, e infine delle parole di Francesca Michielin in merito al periodo difficile che ha passato.

In queste ore, come possiamo leggere su Ansa, sta procedendo anche la questione legale che ruota attorno alla kermesse canora, con la Rai che ha fatto appello alla sentenza del Tar sull’esclusività o meno del Festival a beneficio della pubblica emittente. Inoltre, vengono smentite dallo staff di Fedez le voci che l’artista potrebbe ritirarsi a causa dei suoi guai privati. Alla fine, tra un pettegolezzo e l’altro, l’argomento clou che dovrebbe interessare ai fan sono soltanto i cantanti e le loro canzoni. E uno di essi potrebbe compiere una proposta clamorosa proprio durante la kermesse!

Fiori d’arancio al festival

Come dicevamo appunto prima, il Festival di Sanremo 2025 potrebbe essere il testimonial ufficiale dell’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis. In merito alla coppia più hot del momento, molti avevano dei dubbi su di loro, ed è stato proprio Nicolò Rapisarda a far capire che con la sua bella le cose sono diverse, visto quella frase romantica postata nel giorno del suo compleanno sui social: “La mia ragione di vita”, gesto inedito a quanto pare nella vita del cantante, come possiamo leggere dal portale di isaechia.it.

A sorprendere i fan sono anche le indiscrezioni rilasciate da Deianira Marzano su una possibile sorpresa di Tony verso Giulia, entrambi presenti al festival, il quale potrebbe voler fare la proposta alla De Lellis, consegnandole ben 4000 rose. A questa indiscrezione è seguita anche quella che la nota influencer potrebbe essere incinta. Ovviamente, ci teniamo a precisare che non c’è nulla di ufficiale o confermato in merito, e che per il momento queste voci restano confinate nel calderone dei rumors. Non ci resta che attendere l’inizio del Festival di Carlo Conti per capire quale sarà la verità.