Ombre sulla star di Amici: “Grato alla musica e alla terapia” | Dopo la rottura con Giulia riemerge finalmente dall’inferno

Il racconto strappalacrime della star di Amici. Dopo la sua rottura con Giulia è stata una salita continua e ha preferito sparire dalle scene.

In queste ore, l’ex volto di Amici ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo. Dopo un durissimo periodo vissuto, che lo ha costretto a prendersi cura di sé, il ragazzo ha deciso di presentare il suo nuovo singolo, simbolo di rinascita e gratitudine alla vita.

Dopo la rottura con la ballerina Giulia, ha finalmente ripreso in mano la sua vita e le sue parole hanno emozionato tutti i telespettatori.

Amici è la scuola più seguita e amata dal pubblico italiano. Dal programma, inoltre, sono usciti moltissimi talenti, sia nel canto che nel ballo. Tra i più recenti e che hanno ottenuto un grandissimo seguito, troviamo sicuramente Sangiovanni, il quale riuscì a conquistare i telespettatori da subito. Storica fu anche la sua relazione con Giulia Stabile, ballerina di quella edizione e attualmente professionista del programma.

Purtroppo, però, quando i due decisero di chiuderla, il cantante passò uno dei momenti più duri della sua vita.

Le difficoltà di Sangiovanni dopo Sanremo

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2024 e aver presentato un brano dedicato a Giulia, Sangiovanni decise di prendersi un periodo di pausa. Il pezzo non convinse e si classificò tra le ultime posizioni. Inoltre, l’ammissione dei suoi tradimenti durante la loro relazione scaturì un’ondata d’odio senza precedenti nei fan della coppia. Dopo più di un anno di assenza però, il cantante ha fatto il suo ritorno sui social, annunciando di essere pronto ad un nuovo inizio.

Ospite a Che Tempo che Fa, Sangiovanni si è voluto raccontare a 360°, parlando anche delle difficoltà avute in questo periodo.

La musica che lo ha salvato

Il ragazzo ha dunque spiegato: “In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone, ovvero che a un certo punto della vita si arriva in un momento in cui magari ti senti affaticato, ti senti triste, magari non hai più le stesse energie”. Dopodiché, come riportato da IsaeChia.it, il cantante ha spiegato di aver superato questo duro momento grazie a due cose: “Per quanto mi riguarda sono grato alla musica e alla terapia”. Quando poi ha presentato il suon nuovo pezzo ‘Luci allo Xeno’, Sangiovanni ha sentito l’euforia del pubblico e l’amore dei fan: “Che bello! Allora sono ancora capace”, ha commentato divertito.

Insomma, un bellissimo lieto fine per Sangiovanni dopo gli ultimi difficili anni. Non ci resta che augurargli tutta la felicità del mondo!