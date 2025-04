Clamoroso Helena Prestes, chiamata urgente a Canale 5 | Gli autori del programma si lasciano scappare la verità

La chiamata alla Prestes di Canale 5 che ha lasciato senza parole i fan della brasiliana. La gaffe degli autori non è passata inosservata..

In queste ore, il nome di Helena Prestes è tornato a ronzare nelle orecchie degli italiani. La gaffe commessa dagli autori della nota trasmissione ha lasciato di sasso i telespettatori italiani. Sembrerebbe infatti che Canale 5 non si sia dimenticato della vivace e bellissima brasiliana.

Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e perché la chiamata urgente ha fatto immediatamente il giro del web.

Helena Prestes è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste di questa edizione del GF. La sua forza interiore, carisma e personalità l’hanno resa particolarmente amata dai telespettatori italiani. Nonostante si sia aggiudicata la seconda posizione, il seguito ottenuto è comunque una grande vittoria per la brasiliana. E mentre in questi giorni si sta godendo la sua storia d’amore con Javier Martinez, Mediaset l’avrebbe ufficialmente richiamata.

La gaffe in diretta televisiva ha lasciato gelati gli italiani e il video pubblicato subito dopo sui social è immediatamente divenuto virale. Ma ecco cosa è accaduto proprio in queste ore.

La gaffe avvenuta durante la diretta di The Couple

Lunedì sera è cominciata la nuova trasmissione di Ilary Blasi, The Couple. Il gioco vede otto coppie sfidarsi, per cercare di vincere il montepremi da un milione di euro. Proprio come il Grande Fratello, questo reality show va in onda 24h su 24 e gli italiani possono tranquillamente seguire la diretta sul canale 55 o tramite l’app Mediaset Infinity. La cosa assurda? I concorrenti stanno vivendo dentro la casa in cui, fino a qualche giorno fa, bivaccavano i protagonisti del GF. Inutile dire che sui social non sono mancati i messaggi di nostalgia e qualcuno rimpiange già i vecchi momenti di questa diciottesima edizione.

Ad un certo punto, durante la diretta, qualcuno ha fatto caso ad una grandissima gaffe commessa dagli autori di The Couple.

Helena Prestes chiamata di nuovo al confessionale

Ad un certo punto, infatti, si è sentita la voce di uno degli autori dire: “Helena in confessionale“. Sicuramente, la regia voleva chiamare Elena Barolo, ma la pronuncia sbagliata ha lasciato di sasso gli stessi concorrenti della casa. Qualcuno ha poi aggiunto divertito: “Sono abituati a dire Helena… Ciao Helena!“. Insomma, la brasiliana sembra essere rimasta nel cuore di tutti quanti, persino in quelli degli autori di The Couple. Che, con ogni probabilità, sono i medesimi del GF.

Chissà cosa deve averne pensato Zeudi Di Palma, la sua arci-nemica durante il loro percorso dentro la casa del Grande Fratello!