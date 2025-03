Olly, dopo il NO all’Eurovision vomita la verità su Sanremo: “Un bello schiaffo” | Il trauma dopo la vittoria all’Ariston

A distanza di diverse settimane, Olly rivela il motivo per cui ha detto “no” all’Eurovision Song Contest 2025.

Dopo ogni Festival di Sanremo, le polemiche restano accese per qualche settimana, dopo la fine della kermesse canora.

Si parla spesso dei brani che hanno ottenuto i primi posti, di quelli esclusi, del vincitore e così via.

Questa edizione di Carlo Conti è stata molto amata e al contempo stesso anche criticata, per via dell’esclusione di Giorgia e Achille Lauro dai primi posti della graduatoria. Ricordiamo che al terzo posto abbiamo trovato Brunori Sas con L’albero delle noci, al secondo posto Lucio Corsi con Volevo essere un duro e al primo posto ha trionfato Olly, con la sua Balorda nostalgia.

A prescindere dalle polemiche, i brani di quest’anno sono stati tutti strepitosi e avrebbero meritato tutti di vincere. Ma lo sappiamo: in una competizione questo non è mai possibile, per questo oggi vi riportiamo l’esperienza di Olly dopo la sua vittoria e il motivo per cui ha detto “no” all’Eurovision.

La polemica su Olly e l’autotune

Le polemiche su questo Festival di Sanremo 2025 almeno per ora non si placano, in quanto sono molti gli argomenti che tengono ancora banco. Tra i tanti, di recente Elio di Elio e le Storie Tese ha aperto un dibattito dopo la sua dichiarazione: “La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice cantata con l’autotune…”.

A rilasciare la loro opinione anche Chiara Iezzi e Giulio Todrani a La Volta Buona da Caterina Balivo. La sorella di Paola ha dichiarato: “Nella musica ci sono sempre cambiamenti. L’autotune non preclude valore e talento, sta all’artista scegliere di usarlo. Comprendo la polemica…”, seguita dalle parole del papà di Giorgia: “È impossibile accettarlo. Si mette in bocca non a chi non è capace di cantare, ma dove potrebbero esserci delle stonature. Che genere è quello che usa l’autotune?…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Le parole di Olly sull’Eurovision

Polemiche a parte, il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha incantato i suoi fan con il brano, Balorda Nostalgia. Come succede quasi in automatico, il vincitore della kermesse canora vola poi all’Eurovision Song Contest. Il vincitore di quest’anno però ha deciso di rinunciare, e al suo posto andrà il secondo classificato, parliamo di Lucio Corsi che ha fatto cantare l’Italia con la sua ballad Volevo essere un duro.

Perchè Olly ha detto “no” all’Eurovision? Lo ha rivelato lui stesso qualche giorno fa durante la sua ospitata a Che tempo che fa, da Fabio Fazio, come leggiamo su ilfattoquotidiano.it: “Ho già fatto una comunicazione, in modo informale ho voluto prendere una decisione basata sul fatto che la musica è mia, un lavoro di gruppo, ma la faccia ce la metto io…“. Inoltre, ha parlato di cos’ha vissuto dopo la vittoria: “Sanremo è stato un bello schiaffo. Ho rivisto le immagini, sul palco sembro un cerbiatto in autostrada…“, rivelando di continuare a vivere una vita normale e sperando anche di poter lavorare insieme al collega Corsi.