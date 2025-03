GF, scandalo indecente sulla finale: “Foto hot in cambio di voti” | Ecco chi vincerà e come ha comprato i consensi del pubblico

Caos al Grande Fratello dopo le rivelazioni in merito alle foto hot e alla richiesta di voti. Ecco che cos’è successo e perché si sa già il nome del vincitore.

Il grande pubblico che segue il Grande Fratello è abituato e soprattutto pronto a tutto, quando si apre la porta rossa del noto reality, eppure quest’anno di fatti clamorosi ne abbiamo visti molti. Le dinamiche che si sono venute a creare, inoltre, hanno spesso diviso l’opinione pubblica.

Sono molti i nomi contestati in questa edizione, sicuramente quello più discusso è stato quello di Lorenzo Spolverato, il quale ha superato spesso i limiti concessi dal regolamento e molti si chiedono come mai sia ancora nella Casa più spiata di sempre, visto che altri partecipanti sono stati esclusi dal programma per molto meno.

Questa domanda collettiva è stata talmente pressante che perfino il Codacons e Assourt – Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, si sono rivolti direttamente a Pier Silvio Berlusconi, denunciando diversi scenari poco graditi.

Non si sa cosa risponderà l’ad di Mediaset a un passo dalla fine del GF ma, per il momento, c’è anche un’altra questione che ha fatto insorgere l’opinione pubblica. Si parla di foto hot e di richieste di votazioni in cambio delle stesse. Che cosa sta succedendo?

Alfonso Signorini e il tapiro

Questa edizione del Grande Fratello sta generando molto scalpore, e le critiche sono all’ordine del giorno da quella parte di pubblico che non gradisce particolarmente le dinamiche che si sono venute a creare ultimamente: litigi, urla, pugni sui muri, bollitori che “volano” e così via.

Ed è proprio in merito a tutti questi scandali che Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha deciso di portare il famoso Tapiro d’Oro ad Alfonso Signorini, il quale ha risposto così in merito alla questione che ruota attorno a Lorenzo Spolverato: “Io ho detto che se fosse per me lo avrei giù squalificato ma io non sono il GF e il GF è più buono di me; fosse per me… Un calcio nel sedere“. Per poi concludere: “Io lo capisco, perché è uno che funziona. Comunque mi dispiace molto”.

La polemica dei voti pilotati

La polemica che ruota attorno al Grande Fratello non si sofferma soltanto su di Lorenzo Spolverato e gli altri gieffini, ma anche su alcune dichiarazioni lette sul sito di Davide Maggio in merito alla presunta richiesta di alcuni followers di votare i loro beniamini, anche a utenti che non seguono il GF, in cambio di foto hot.

Ecco che cosa viene riportato nell’articolo: “E qui c’è la falla di una fanbase letteralmente fuori controllo, tra gruppi Telegram organizzati e – udite, udite – invio di foto hot in cambio di voti. Sui social sono spuntate chat in cui alcune Zelena inviterebbero gli utenti, anche quelli che non seguono il Grande Fratello, a televotare per Zeudi, così da ottenere scatti e selfie piccanti. Robe da matti…”. Cosa ne pensate? Sarà Zeudi a trionfare nel reality, anche grazie a questi escamotage poco ortodossi?