Antonino Cannavacciuolo, ogni volta che se ne va è sempre un dramma: “Quando riparto, piange” | Il tristissimo retroscena

Antonino Cannavacciuolo è molto amato, motivo per cui ogni volta che va via c’è chi piange. In pochi sapevano di questo retroscena molto tenero nella vita dello chef stellato.

Non ha bisogno di presentazioni il noto chef stellato Antonino Cannavacciuolo, il quale ha incantato tutti con i suoi piatti paradisiaci e la sua simpatia, che osserviamo spesso sul piccolo schermo con programmi quali MasterChef e Cucine da incubo.

Chef Antonino ha dimostrato ai fan che i sogni si possono realizzare, basta semplicemente lavorare sodo come ha fatto lui, partendo dalla base, e avere una mente sempre aperta a imparare cose nuove.

Cannavacciuolo ha creato il suo impero a Villa Crespi, dove in molti prenotano mesi in anticipo, pur di riuscire a trovare “un tavolo”. Il suo staff lo ama, proprio per l’ambiente familiare che lui e sua moglie creano. E questo non lo diciamo noi, ma le foto postate dallo chef sul suo profilo Instagram, dove ringrazia tutti pubblicamente: “Grazie per ogni giorno di impegno, passione e dedizione. Senza di voi, il nostro sogno non sarebbe realtà…”.

Per questo non è difficile credere che quando lui va via, c’è chi piange, in quanto il noto personaggio televisivo è amato ovunque vada, pacche d’incoraggiamento incluse. Sveliamo questo tenero retroscena.

Antonino Cannavacciuolo e il rapporto con il padre

Antonino Cannavacciuolo ovviamente non è soltanto lavoro, in quanto al primo posto nel suo cuore, prima della cucina, c’è la sua famiglia, alla quale è molto legato. Come possiamo vedere sui social, tra lui, sua moglie e i suoi figli c’è una dolce sintonia.

Ma il noto chef stellato è molto riservato, per questo motivo i fan leggono sempre con piacere le sue interviste. In una recente chiacchierata riportata dal Corriere della Sera, Antonino ha parlato del rapporto con suo padre: “Ormai tra noi c’è un gioco: gli preparo qualcosa e poi gli chiedo: “Allora papà, ho imparato qualcosa?”. Ma lui niente. So che si vanta di suo figlio con gli altri, ma non con me…“, precisando però che il padre: “ha dato tanto a me e a tutta la famiglia per farci stare bene”.

Le lacrime versate per la partenza di Antonino

Antonino Cannavacciuolo ha rivelato un retroscena molto tenero che dimostra ancora di più quanto il noto chef stellato sia amato da tutti, non solo familiari e colleghi, ma anche dai suoi adorati fan. E lo stesso vale per i ristoratori che egli cerca di indirizzare verso la retta via in un suo popolare format.

Come riportano da open.online, Antonino è molto legato al programma Cucine da incubo, in quanto sa che con il suo intervento aiuta molte persone e, come ha dichiarato: “È un programma a cui sono molto legato perché l’obiettivo è rendere felici le persone. Spesso, quando riparto, la gente piange…“. D’altronde, chi non piangerebbe?