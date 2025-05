Nuovo terremoto in Rai, la rissa tra gatte finisce a scatafascio: “Minacce e body shaming” | Fatta a pezzi sui social

Caos in Rai in quanto c’è astio tra i due volti noti del piccolo schermo. Ecco che cos’è successo dopo quella messa in onda.

Il volto noto protagonista di questo caso è la nota giornalista, scrittrice e conduttrice italiana che da anni intrattiene il grande pubblico con la sua professionalità e il suo stile inconfondibile.

Pur avendo lavorato anche per altre emittenti televisive, è principalmente in Rai che ha trovato la sua azienda di riferimento, visti i molteplici programmi che ha condotto, passando da Peccati – I sette vizi capitali, a Storie di ragazzi e ragazze a Unomattina in famiglia e così via.

Ha lavorato anche in radio e, come riportano da Wikipedia, è stata la voce narrante, l’ideatrice e l’autrice dei primi 20 podcast prodotti da RadioPlay Sound e RaiPlay in merito alle tecniche di risparmio per le famiglie italiane.

In questi giorni, però, di lei si sta parlando non per la sua sfera lavorativa, quanto per il caos scoppiato con un’altrettanto celebre collega, rea di averla esposta alla pubblica gogna.

Minacce dopo quella interpretazione

La protagonista di questa vicenda è la conduttrice di Storie di donne al bivio, Monica Setta, la quale non ha apprezzato la sua imitazione, ideata in questo caso da Giulia Vecchio su Tv8, nel programma GialappaShow. Si è già parlato in passato di una sua precedente imitazione, a quanto pare fermata da Francesca Fagnani, una performance che Vincenzo De Lucia avrebbe voluto portare a Belve. Ma che non ha avuto seguito.

In quel contesto, come ha rivelato la conduttrice: “È stata Francesca Fagnani a ritenere di non mandarla in onda, così come ha dichiarato lei stessa… Ho fatto semplicemente presente il mio umore, e Francesca ha ritenuto più opportuno fermarsi…”, riferendosi ad un particolare periodo difficile che Monica stava vivendo in quel frangente. Adesso, dopo la nuova imitazione che ha diviso l’opinione pubblica – con chi l’ha trovata divertente e chi invece ha difeso la conduttrice di Storie di donne al bivio – è emerso un nuovo caos.

Lo dico ancora una volta (l’ultima) guardate quanto odio avete scatenato con una rappresentazione così. ps tutti segnalati i profili da cui partono ingiurie minacce e body shaming. Non c’è nulla da ridere, ve lo assicuro @GialappasB @95_addicted @TV8it @Codacons pic.twitter.com/3SBWnp1TJE — Monica Setta 2 (@MonicaSetta) May 3, 2025

Le parole del volto noto della Rai

Monica Setta ha espresso il suo disappunto in merito all’imitazione di Giulia Vecchio, trasmessa nel programma GialappaShow. Un’imitazione decisamente non gradita dalla conduttrice, come ha rivelato a Vanity Fair: “Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati, ma mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema… Sembro un mostro. E questo ha scatenato diverse reazioni”.

Ed è proprio in merito a queste reazioni che la Setta ha espresso la sua opinione anche sul suo profilo di X: “Lo dico ancora una volta (l’ultima) guardate quanto odio avete scatenato con una rappresentazione così. P.S. tutti segnalati i profili da cui partono ingiurie minacce e body shaming. Non c’è nulla da ridere, ve lo assicuro…“. Come finirà questa storia?