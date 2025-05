Big Mama incontenibile sul palco, la replica agli haters è da manuale: “Se non vi piace il mio corpo…” | 90 minuti di applausi

Ecco che cosa ha dichiarato Big Mama sul palco, il suo discorso contro gli haters è stato sicuramente d’effetto.

Big Mama all’anagrafe, Marianna Mammone, classe 2000 è una delle rapper più talentuose degli ultimi anni, e con le sue canzoni affronta temi molto importanti, come il body shaming, il bullismo, il femminismo, la malattia, fino ad arrivare a come affrontare le emozioni intense… e l’abbiamo sentito con il suo brano sanremese, La rabbia non mi basta.

Ha vissuto una vita molto difficile, come ha raccontato lei stessa, subendo anche atti di bullismo: “Mi gridavano “cicciona, fai schifo”, ora guardate quanto sono f*ga!“, anche se adesso ha saputo trovare il suo posto nel mondo, a testa alta.

Bella e brava, Marianna ha dimostrato a tutti di come nel mondo bisognerebbe essere giudicati per il proprio talento e non per il proprio aspetto fisico, per questo ci ha tenuto a precisare: “Spesso mi accusano di proclamare che ‘grasso è bello’, ma io dico che ‘grasso è normale’. Come l’essere bassi, alti o queer…”.

Per questo, non stupisce che il suo discorso contro gli haters sul palco abbia ottenuto un forte successo e molti applausi. Ecco che cosa ha dichiarato la nota rapper, icona del body positivity.

Le parole di Big Mama

Prima di rivelarvi cosa ha dichiarato Big Mama contro gli haters, volevamo aprire una parentesi in merito alla sua prossima apparizione, all’Eurovision Song Contest 2025, nel quale affiancherà Gabriele Corsi nella telecronaca italiana.

Il noto festival musicale quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio e, in merito alla politica che ad accedere in automatico sia il vincitore del Festival di Sanremo, Big Mama ha dichiarato: “Non credo sia il giusto metodo di selezione… Lì serve una carica diversa, brani che possono dare di più a livello di messaggio e spettacolo”. Molti si sono chiesti se il suo messaggio fosse diretto a qualcuno in particolare o se abbia invece parlato a livello generico… ad ogni modo, Marianna sarà la prima artista a cimentarsi nella telecronaca.

Il monologo d’effetto di Marianna Mammone

Tornando al discorso di apertura, Marianna Mammone, alias Big Mama, è stata ospite al Concertone del Primo Maggio, e qui ha voluto aprire una parentesi in merito al ruolo degli haters nella vita di tutti, ai quali lancia un messaggio ben preciso: “Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere...”.

Per poi aggiungere: “Quando il mondo ti odia e le persone ti odiano, la prima risposta è l’odio: odiavo il mondo, odiavo gli altri, odiavo me stessa… Ma poi ho capito che le energie negative vanno trasformate in positive…”, ottenendo molti applausi di ammirazione. Inclusi i nostri.