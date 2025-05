Dramma Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la chiamata da codice rosso : “… si sarebbe imp*ccato” | Brividi al telefono

In queste ore sono spuntati nuovi retroscena sul caso Basciano-Codegoni. La ragazza ha raccontato della chiamata da brividi ricevuta.

Purtroppo, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano le cose sono finite nel peggiore dei modi e la denuncia di lei ha aperto uno scenario inimmaginabile per i fan dell’ormai ex coppia. Proprio in queste ore, la ragazza ha deciso di parlare nuovamente di alcuni retroscena vissuti, lasciando ancora di più a bocca aperta i fan.

Sophie ha infatti raccontato dell’assurda telefonata ricevuta da Alessandro, il quale l’avrebbe minacciata di impiccarsi.

Negli ultimi mesi, il caso Codegoni-Basciano è finito su tutte le prime pagine dei giornali. I due, dopo essersi conosciuti per la prima volta dentro la casa del Grande Fratello VIP, hanno poi continuato a mostrarsi sui social più felici che mai. Eppure, dentro le mura di casa le cose non andavano per nulla bene, e la ragazza ha dichiarato persino di essere stata spesso vittima di minacce e stalking da parte del suo ex fidanzato.

Ma non è finita qua, e durante una recente intervista per il Corriere della Sera, Sophie ha parlato anche delle telefonate che riceveva dopo che avevano discusso.

I presunti abusi subiti nel corso della love story

Anche se il processo sarà a Dicembre, attualmente Alessandro è costretto ad indossare il braccialetto elettronico, che gli vieterà di avvicinarsi alla madre di sua figlia. Una sorta di tutela in più per la ragazza, dopo tutti i presunti abusi subiti nel corso della loro relazione. Come spiegato durante la sua intervista, Basciano avrebbe spesso cacciato via di casa lei e la bambina Celine Blue. Quando poi si accorgeva di aver sbagliato, ha riferito Sophie, Alessandro la chiamava in piena notte, minacciando che si sarebbe ucciso se non fosse tornato da lei.

Una serie di giochi mentali e psicologici che avrebbero messo a dura prova la giovane ventitreenne, la quale ha addirittura raccontato di aver perso 10 kg.

La chiamata da brividi ricevuta da Alessandro

Come riportato poi da Gossipetv.com, Sophie ha dunque spiegato: “Mi mandava messaggi dicendomi che si sarebbe impiccato e che sarebbe stata tutta colpa mia. Oppure, mi mandava un video con il suo volto pieno di sangue (finto) ma che mi scioccava terribilmente”. Nonostante i racconti dell’influencer e anche le svariate prove presentate contro il ragazzo, Sophie ha raccontato comunque di aver ricevuto un’ondata d’odio da moltissimi followers, i quali credono all’innocenza di lui. Il suo coraggio nell’aver denunciato queste violenze, dunque, sarebbe stata un’arma a doppio taglio per la ragazza.

Nonostante ciò, il racconto della chiamata da codice rosso ha sconvolto gli italiani e sono stati in diversi a mandarle messaggi di supporto e amore.