Nuovo Codice della Strada, le multe salatissime ora colpiscono anche i pedoni | Oltre il danno la beffa assurda

Il nuovo Codice della Strada colpisce anche i pedoni con multe salatissime, ecco che cos’è successo da far tanto discutere il popolo del web.

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore già da diverse settimane e, con tutti i suoi decreti e inasprimenti di sanzioni, ha portato soddisfazione da una parte ma anche malcontento dall’altra. Non tutti approvano, ma alla fine l’automobilista è tenuto a rispettarlo, se vuole tenere la patente in tasca.

Sono molteplici i temi che vengono trattati in questo nuovo regolamento, dalla guida in stato di ebbrezza, a quello sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, all’eccesso di velocità, alla guida con smartphone e così via.

In ogni settore, sono state adottate delle pene molto più dure, che spesso implicano non solo la decurtazione dei punti e il pagamento di una grossa ammenda, ma anche la sospensione della licenza di guida e in alcuni casi perfino il carcere.

Se non si poteva scherzare già prima con questo regolamento, adesso proprio bisogna prestare ancora di più attenzione, e lo sanno benissimo anche i pedoni, i quali potrebbero incorrere in multe salatissime con il nuovo Codice della Strada. Ecco che cos’è successo.

Il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada tanto voluto dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha iniziato a “mietere le prime vittime”, in quanto a oggi sono moltissime le multe consegnate ai guidatori indisciplinati, soprattutto per il reato guida in stato di ebbrezza e con l’uso dello smartphone.

Quando ci si mette al volante bisogna essere consapevoli di avere “tra le mani” una grande responsabilità, non soltanto per sé stessi, ma soprattutto per gli altri, per questo motivo bisognerebbe essere sempre lucidi e attenti quando viaggiamo su strada. Piuttosto è meglio non guidare e farsi venire a prendere, anche perché andare a piedi non conviene. Volete sapere il motivo?

La multa al pedone che ha diviso l’opinione pubblica

Il nuovo Codice della Strada colpisce anche i pedoni con multe salatissime, e molti si sono infervorati sui social, ma sarà veramente giustificato il loro disappunto? Come riportano da altoadige.it, un pedone qualche giorno fa è stato multato a Lavagna, per essere stato sorpreso in stato di ubriachezza mentre percorreva un tragitto a piedi. Il giovane, dopo aver trascorso una serata in discoteca, bevendo probabilmente qualche bicchierino di troppo, ha preferito lasciare l’auto vicino al locale e tornare a casa a piedi.

Nonostante tutto, però, gli agenti gli hanno inflitto una multa di 102 euro per ubriachezza in suolo pubblico. Quello che i cittadini non sanno però, che questa sanzione non gli è stata assegnata per il nuovo CdS, bensì per un articolo già in vigore da parecchio. Parliamo precisamente “dell’articolo 688 del Codice Penale, che prevede una multa da 51 euro a 309 e ridotta a 102 euro per chi è ubriaco in un luogo pubblico”, come riportano nell’articolo. Lo sapevate?