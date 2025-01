Stipendio, se ti trasferisci qui guadagni fino a 6.000€ al mese | Spazio anche alle donne: la conferma dell’addetta ai lavori

Se vi trasferite qui guadagnerete fino a 6000€ al mese e questo stipendio è quello guadagnato da una donna.

Viviamo ancora in una realtà dove le donne, pur facendo lo stesso lavoro di un uomo, guadagna meno, per chissà quale teoria maschilista che regna ancora sovrana. Questa mentalità non è soltanto italiana, in quanto sono diversi gli Stati nel Mondo in cui le esponenti del gentil sesso lamentano lo stesso tipo di trattamento.

Perfino le attrici americane hanno protestato per l’abisso tra il loro compenso e quello dei loro colleghi uomini. Magari, prima o poi si arriverà ad un graduale allineamento, è quello che speriamo per il futuro.

A oggi però c’è anche un altro problema: non solo la differenza di stipendio, ma anche l’assenza di un compenso minimo garantito. Ci sono mansioni fondamentali per la sopravvivenza dell’essere umano che a malapena nel contratto arrivano a 1000 euro, e poi altri lavoratori che per mansioni di minor conto arrivano a prendere milioni.

Dovrebbe essere tutto più equo, ma anche questo rimarrà probabilmente una speranza per il futuro. A oggi, però, possiamo dirvi che, se vi trasferite qui, guadagnerete 6000€ al mese e finalmente c’è spazio anche per le donne.

Non bisogna mai accontentarsi

A prescindere dal tipo di lavoro che andrete a fare e al vostro percorso di studi, cercate di non accontentarvi mai e soprattutto non fermatevi mai. Se la mansione che avete trovato vi soddisfa, allora proseguite ma se siete insoddisfatti, cercate di cambiare, soprattutto se siete giovani.

Per fare questo, dovrete necessariamente vagliare più alternative, magari cambiando Stato, Regione o città. Monitorate sempre le varie offerte di lavoro presenti sui vari portali e, soprattutto se avete un sogno, se avete studiato per diventare un determinato professionista, non rinunciateci, perché vivere nel rimpianto è la cosa peggiore che potreste fare. Lo sa bene la protagonista del nostro articolo di oggi.

Uno stipendio di 6000€ al mese

Vi abbiamo fatto questa premessa, per farvi capire quanto sia importante non fermarsi mai e seguire sempre i propri sogni. Se vi trasferite qui, guadagnerete fino a 6000€ al mese, soprattutto se avrete la fortuna di trovare lavoro come Beatrice Annunziata, la cui storia ha dato speranza a molte persone che come lei, qui in Italia avrebbero voluto lavorare come ricercatori. Come ha dichiarato al Corriere della Sera: “Non tornerò più in Italia”.

Lei ha trovato la felicità a Ginevra: “In Italia, in generale, gli stipendi sono molto bassi. In Svizzera, come specializzanda, guadagno 8.500 franchi lordi al mese, quindi 5.700 netti…“ e, nonostante la vita in Svizzera sia più cara: “comunque riesco a portare a casa uno stipendio pari a tre volte quello italiano“. Voi cosa ne pensate?