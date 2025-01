Bonus elettrodomestici, da gennaio inizia la pacchia: 200 euro dritti in tasca per tutti gli italiani che hanno questo requisito

Da gennaio arriva il bonus elettrodomestici che sta elettrizzando gli italiani, i quali se dimostreranno di avere questo requisito, riceveranno 200 euro dritti in tasca.

Dopo tanti rumors, la nuova Legge di Bilancio 2025 è ufficialmente stata approvata anche dal Senato, e dovrà essere pubblicata soltanto in Gazzetta Ufficiale prima di essere effettiva al 100%.

Saranno diverse le novità, tra bonus, agevolazioni, restrizioni, pagamenti da fare e così via che prenderanno piede nel 2025. Tra i vari punti chiave, sicuramente c’è il taglio del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni.

Questa serie di norme, come possiamo leggere anche sul sito del Governo, si concentreranno maggiormente sui redditi medio bassi e per le famiglie con figli, soprattutto se in età scolare.

Tra i vari bonus che sono stati attivati, c’è anche quello per gli elettrodomestici, che farà arrivare 200 euro nelle tasche degli italiani che hanno questo requisito.

La nuova Legge di Bilancio 2025

Oltre al bonus elettrodomestici, nella nuova Legge di Bilancio 2025 che entrerà in vigore saranno molteplici le novità da tenere in considerazione. Nella sfera dei bonus e agevolazioni, di alto interesse c’è quello inerente la famiglia, composto dal bonus nidi, il bonus bebè, quello inerente ai congedi parentali, così come il sostegno agli acquisti dei beni alimentari, grazie alla carta “Dedicata a te”.

Alcuni sono stati già definiti, per altri invece, potremo analizzare i requisiti richiesti per poterne beneficiare nei prossimi giorni. A ogni modo, se siete una famiglia con figli, restate sintonizzati, in quanto saranno molteplici gli aiuti nei vostri confronti e della vostra prole.

Il bonus elettrodomestici

Tra i vari bonus attivati nella prossima Legge di Bilancio 2025, sappiate che c’è anche il bonus elettrodomestici, grazie al quale potrete ottenere 200 euro da mettervi “in tasca”. Dovrete però avere questo requisito per poterlo ottenere. Facciamo chiarezza. Per poter beneficiare di questo aiuto, dovrete rottamare i vecchi elettrodomestici in favore di quelli nuovi a elevata efficienza energetica.

Il contributo concesso non potrà superare il 30% del costo dell’oggetto e comunque non potrete ricevere più di 100 euro per ciascun elettrodomestico, 200 euro se il nucleo familiare del richiedente non supera i 25mila euro annui, come rivelano da, ilsole24ore.com. Il contributo sarà utilizzabile soltanto per un elettrodomestico; per questo motivo, prima di acquistare un nuovo accessorio per casa, attendete ancora qualche giorno. L’anno nuovo vi porterà decisamente un bel regalo, grazie a quello sconto, potrete comprare quell’articolo che state tenendo d’occhio da diverso tempo ormai.