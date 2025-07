Fine corsa per Alessia Marcuzzi, salta il contratto in RAI dopo la figuraccia a Sanremo: “Non l’hanno rinnovata”

Veramente Alessia Marcuzzi è alla fine dei giochi in Rai, dopo non essere stata richiamata? Facciamo chiarezza.

Alessia Marcuzzi intrattiene il grande pubblico da decenni, sia in veste di attrice che di conduttrice, per non parlare della sua parentesi da modella, dove ha fatto sognare l’Italia con la sua bellezza e il suo corpo statuario.

Nel corso degli anni le priorità di Alessia sono cambiate, e così l’abbiamo vista concentrarsi su diversi progetti, sia televisivi, come nel suo recente progetto Boomerissima, che imprenditoriali.

Inoltre, Alessia è una presenza molto attiva sui social, dove ormai è diventata un’influencer acclamata, con moltissimi followers che la seguono in tutto e per tutto. Proprio per questo, in molti sono rimasti delusi da quella decisione dei piani alti Rai.

I suoi fan si sono chiesti se veramente il futuro lavorativo di Alessia sia arrivato alla fine, almeno nelle reti Rai. Facciamo chiarezza in merito.

Le priorità di Alessia Marcuzzi

La carriera lavorativa di Alessia Marcuzzi è maturata con lei nel corso dei decenni, e di quelle che erano le sue priorità del momento. In passato era praticamente il volto noto dei reality di Mediaset, in quanto alla conduzione c’era quasi sempre lei, tenendo incollati al piccolo schermo moltissimi spettatori. In seguito ha deciso di cambiare, passando in Rai e conducendo nuovi show, tra cui i suoi ultimi format Boomerissima e Obbligo o Verità.

Alessia è cambiata nel corso degli anni, e lo capiamo anche dalle sue parole: “A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17… Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi invece sono più serena, ho due aziende — una di skincare e una di borse — che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata…”. Ma adesso le cose potrebbero essere ulteriormente cambiate…

L’esclusione di Alessia dal palinsesto

Eppure, nonostante la bravura indiscussa di Alessia Marcuzzi, molti fan sono rimasti di sasso dopo aver appreso che la loro beniamina non è presente nel palinsesto Rai del prossimo autunno. Come possiamo leggere da una storia social di Deianira Marzano: “Marcuzzi e Cattelan senza programmi in Rai: le loro trasmissioni non sono state rinnovate“, riportando poi anche il commento di Giuseppe Porro: “E ci credo, dopo la figuraccia che la Marcuzzi ha fatto a Sanremo…“.

A prescindere da tutto, come possiamo leggere da dilei.it, Alessia non starà in panchina, in quanto dovrebbe tornare a Tale e Quale Show di Carlo Conti in veste di giudice. Inoltre, la bella conduttrice dovrebbe essere anche al timone di The Traitors su Prime Video, un reality show psicologico che promette grossi colpi di scena.