Elisabetta Gregoraci beffata dalla rivale: dopo i like birichini a Briatore ingoia un altro boccone amaro

Elisabetta Gregoraci, oltre il danno la beffa. Dopo Briatore, la sua celebre rivale le ha ‘rubato’ anche lui..

La showgirl e modella Elisabetta Gregoraci è nuovamente finita al centro dei riflettori. La motivazione? Una sua vecchia fiamma si è fidanzata con la sua acerrima rivale e nemica in amore. Le due avevano già un presunto flirt in comune: Flavio Briatore.

Ma di chi si tratta? E come ha reagito la donna alla notizia? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Elisabetta Gregoraci è un volto particolarmente noto nella nostra Nazione. La sua relazione con Flavio Briatore, col quale ha addirittura avuto il figlio Nathan Falco, ha monopolizzato per anni il chiacchiericcio pubblico. Dopo essere stati insieme per diverso tempo, però, i due decisero di dividere le loro strade, pur mantenendo comunque un bellissimo rapporto. Nel corso degli anni, sia Flavio che Elisabetta hanno poi avuto altre relazioni.

Tra i vari flirt di lui, un’influencer in particolare modo è diventata la nemica per eccellenza della Gregoraci. Ma ecco perché.

Antonella Fiordelisi contro Elisabetta Gregoraci

Non tutti si ricorderanno di quando, in passato, l’ex spadista Antonella Fiordelisi finì al centro delle cronache rosa per il presunto flirt con l’imprenditore. A scatenare l’attenzione dei suoi followers furono alcuni like tattici che l’influencer mise alle immagini di Flavio sui social. Eppure, lei smentì poi tutto quanto: “No, sono stata con lui a cena con amici, è di ottima compagnia”. Nonostante ciò, Antonella non convinse tutti quanti, e chissà cosa ne pensò Elisabetta Gregoraci di questi rumors tutto pepe.

Ad anni di distanza, la schermitrice è tornata ad infilarsi in mezzo ad una passata relazione della Gregoraci.

Il suo nuovo fidanzato Giulio Fratino

Ebbene sì, proprio in queste ore Antonella Fiordelisi ha ufficializzato sui social la sua relazione con Giulio Fratini. Da settimane correvano voci di una loro presunta frequentazione, con tanto di foto pubblicate dai paparazzi di Chi. Come riportato da IsaeChia.it, i due sono volati alle Maldive per il 27esimo compleanno di lei. La ragazza ha poi scritto sotto al post in questione: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”. Ma cosa c’entra Elisabetta Gregoraci con la nuovissima coppia? Beh, la showgirl e Fratini sono stati insieme per un periodo e, per l’ennesima volta, la schermitrice avrebbe ‘rubato’ uno dei suoi ex fidanzati.

Nonostante l’annuncio ufficiale, tuttavia, Elisabetta ha preferito non commentare e lasciare che la coppia si viva in piena serenità questi giorni d’amore alle Maldive.