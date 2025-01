Frutti di mare contaminati da PFAS: se li hai in casa cestinali subito, il rischio di cancro è concreto | La nota urgente del Ministero

La nota urgente del Ministero ha lasciato tutti senza parole: se avete questi frutti di mare, buttateli subito o rischiate il cancro per via di quella contaminazione da PFAS.

Oggi giorno siamo circondati da supermercati e discount vari, per non parlare dei banchi al mercato e le varie botteghe dei paesini che ancora resistono alla grande distribuzione.

Per quanto i marchi possano essere rinomati, però, come abbiamo visto nel corso degli anni, purtroppo il rischio di particolari contaminazioni o problemi durante il confezionamento c’è sempre.

Per questo motivo fareste sempre meglio a rimanere sintonizzati sul sito del Ministero della Salute, il quale a sua volta, per cercare di tutelare il cittadino, rilascia quotidianamente in tempo reale dei richiami in merito a vari problemi che possono subentrare.

Questa volta è toccato a questa marca di frutti di mare contaminati da PFAS, che sono stati immediatamente richiamati per scongiurare i rischi per la salute. Se li avete acquistati, buttateli o restituiteli, ma non mangiateli.

I richiami del Ministero della Salute

I richiami che abbiamo letto in questi anni sul sito del Ministero della Salute sono molteplici e dei più vari. Si parla infatti di salmonella, listeria, pezzi di vetro, tracce di sostanze che potrebbero creare allergie e così via. Molte volte i problemi insorgono durante la fase di conservazione o di confezionamento.

Sono stati trovati per esempio dei residui industriali dovuti dal mal funzionamento dei macchinari che si occupano della loro preparazione. Questi problemi non dovrebbero accadere, ma purtroppo succedono; fortunatamente, però, sui vari canali i cittadini possono reperire queste informazioni, motivo per cui è importante monitorarli costantemente.

I frutti di mare contaminati da PFAS

Tornando a noi, una recente nota ministeriale riportata da greenme.it, ha allarmato i cittadini per questi frutti di mare contaminati dalla presenza di PFAS. Quindi non mangiateli assolutamente, poiché potrebbero esporvi al rischio cancerogeno. Parliamo precisamente del “lotto di vongole del Pacifico cotte, sgusciate e surgelate a marchio Coralfish, distribuite da Panapesca, a causa della rilevazione di una quantità di PFOA (acido perfluoroottanoico, uno PFAS) superiore ai limiti consentiti“, come riportano sul sito.

Il numero del lotto in questione è il: VN121IV367BL, con scadenza il 30/06/2026. Come riportano dal Ministero della Salute, chiunque avesse acquistato questo prodotto deve necessariamente buttarlo o riportarlo al punto vendita dove l’ha acquistato, per ottenere il rimborso, in quanto la sostanza contaminante è altamente cancerogena e rischia di far sviluppare conseguenze gravi, se assunta.