Nikita Pelizon scaglia arco e frecce sulle beniamina del GF: “A me fa schifo…” | L’ex vincitrice entra a gamba tesa

Nikita Pelizon si scaglia contro unìattuale, gieffina rivelando qual è il suo punto di vista in merito al suo comportamento.

Il Grande Fratello sta subendo attualmente un processo mediatico molto intenso, in quanto i followers non smettono di commentare gli avvenimenti degli ultimi giorni. C’è chi chiede la chiusura anticipata, chi varie squalifiche e così via.

Il reality ha sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto si sono creati spesso clan per i vari beniamini, i quali sono stati difesi nel corso degli anni dai loro fan più stretti.

Non è sicuramente facile restare chiusi nella Casa più spiata di sempre per tutti quei mesi, a contatto di persone comunque sconosciute, per quanto poi inizino a conoscersi tutti. Però, sarebbe bello scoprire in quanti avrebbero stretto amicizia, se si fossero trovati in altri contesti.

Probabilmente Nikita Pelizon, ex vincitrice del reality, non andrebbe mai a prendere un caffè con questa gieffina, nei confronti della quale ha espresso il suo disappunto. Ecco che cosa ha rivelato su tutta questa storia.

Una storia che sta facendo discutere

Cosa sta succedendo al Grande Fratello, tanto da far scendere in campo anche l’ex vincitrice della settima edizione del reality, Nikita Pelizon? Facciamo un passo indietro. Ovviamente, come in molti avranno capito, l’argomento clou di questi giorni è il forte litigio avvenuto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Le due donne discutono da parecchio, ormai, con quei botta e risposta pungenti che in molti criticano.

Ad ogni modo la Morlacchi, dopo aver appellato più volte la Prestes con la parola “imbecille“, ha rischiato grosso, visto che la gieffina ha agguantato un bollitore pieno d’acqua e gettato il liquido contro la rivale, scagliando alla fine lo stesso utensile da cucina. Se non è successo nulla è stato grazie all’intervento di alcuni gieffini, che hanno fermato Helena.

Le parole di Nikita Pelizon

In merito a tutta questa storia, Nikita Pelizon, è entrata a gamba tesa contro Jessica Morlacchi e a favore di Helena Prestes. Secondo l’ex vincitrice del Grande Fratello: “Jessica le ha dato della maligna guardandola malissimo, che neanche la strega dei cartoni… la cosa che mi ha fatto più ridere è che lei l’ha fatto apposta nei confronti di Helena perché voleva farla sbottare, lo ha proprio detto… è terribile come gioco, a me fa schifo giocare così…“. Questo è quanto ha riferito ai microfoni di Radio Radio, di fronte a Giada De Miceli.

Lo sfogo dell’ex gieffina è molto lungo e dettagliato e lo potrete trovare online. Per il momento, nessuno sa cosa succederà dopo l’abbandono improvviso di Jessica Morlacchi. Cosa succederà durante la prossima puntata?