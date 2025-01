Wanda Nara, dopo la rottura da Mauro Icardi spunta la chat vietata ai minori: “Voglio riempirti…” | Il retroscena bollente

In queste ore è circolata la chat vietata ai minori di Wanda Nara e dell’ex marito Mauro Icardi. I fan sono rimasti senza parole.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto coppia per diversi anni, ma da alcuni mesi a questa parte i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. In queste ore, però, il calciatore e la modella sono tornati al centro dell’attenzione a causa di alcune chat rese pubbliche, e decisamente spinte.

Il retroscena bollente ha lasciato senza parole i fan dell’ormai ex coppia. Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto.

Tra le coppie di Vip che si sono lasciate negli ultimi anni, troviamo sicuramente quella composta da Mauro Icardi e Wanda Nara. I due avevano fatto sognare i loro followers, e la loro famiglia era un punto di riferimento per molti. Purtroppo, però, per i due non c’è stato un lieto fine ed entrambi hanno deciso di voltare pagina.

Tuttavia, in queste ore sono cominciate a circolare delle chat vietate ai minori con il calciatore.

La battaglia legale di Wanda Nara e Mauro Icardi

Come riportato da GossipTv.it, Wanda Nara è stata impegnata per un periodo con il rapper L-Gante. Anche Icardi sembrerebbe felicemente fidanzato con l’attrice China Suarez, la quale fu una delle motivazioni principali del divorzio con l’ex moglie. I due non hanno infatti mantenuto un rapporto sereno, e da tempo sono impegnati in una battaglia legale. Durante le festività, le figlie Isabella e Francesca sarebbero state col padre e la sua nuova fiamma, scatenando quindi l’ira di Wanda. Fatto sta che Nara e L-Gante hanno ufficializzato la loro rottura sui social, scrivendo: “Oggi i nostri cammini si separano, per proteggerci e concentrarci sul nostro lavoro e la nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria complessa e dolorosa mi ha portato a prendere questa decisione”.

Come se non bastasse, proprio in queste ore sono cominciate a circolare delle chat del passato con Icardi decisamente spinte…

La chat spinta con l’ex marito

Proprio in queste ore, durante un noto programma argentino di nome LAM sono state mostrate delle chat tra Mauro Icardi e Wanda Nara di pochi mesi fa. Il calciatore, durante quelle conversazioni, implorava l’ex moglie di tornare assieme: “Voglio metterti così, e fan*ulo… Puoi darci una seconda possibilità? Voglio scop*re, riempirti l’hamburger di latte. Mica mi lascerai?” Inutile dire che la conversazione ha sconvolto il mondo intero: in pochi si sarebbero potuti aspettare un retroscena simile.

Non ci resta che vedere come andranno le cose tra Mauro Icardi e Wanda Nara e se queste conversazioni rimarranno un punto in sospeso tra i due…