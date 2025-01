MasterChef, lo scandalo travolge Antonino Cannavacciuolo: beccato con la bella allieva al di fuori del programma

Caos nella vita di Antonino Cannavacciuolo, alcuni fan urlano allo scandalo dopo averlo pizzicato con l’allieva fuori dal programma. Cosa starà succedendo?

Antonino Cannavacciuolo non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno degli chef stellati più bravi e più ammirati di sempre, non solo per i capolavori che realizza in cucina, ma anche per la sua bravura nella conduzione.

I clienti arrivano da ogni dove per poter consumare un pasto preparato dal noto chef stellato, ed è per questo che i prezzi di Villa Crespi e degli altri locali di Antonino sono decisamente proibitivi, anche se, almeno una volta nella vita, tutti dovrebbero assaggiare le sue leccornie.

Per non parlare dei vari manicaretti che si possono acquistare online direttamente sul suo shop, e che vengono spediti in tutta Italia. Molto gettonati sono i suoi prodotti a tema natalizio, pasquale e così via.

Oltre al suo lavoro tra i fornelli, molto apprezzata è la sua presenza in televisione. Sicuramente, il suo ruolo a MasterChef è tra i più seguiti, anche se in questi giorni qualcuno griderebbe addirittura allo scandalo. Ma cosa sarà successo?

Le parole di Antonino Cannavacciuolo

Prima di proseguire, volevamo riportarvi una delle ultime interviste rilasciate dallo chef Antonino Cannavacciuolo, le cui parole dovrebbero essere un monito per tutti i giovani, non solo per gli aspiranti chef ma anche in generale, per chiunque si affacci alla vita lavorativa per la prima volta. Antonino ha chiaramente fatto capire che il duro lavoro ripaga: lui ha iniziato dalla gavetta, aiutando perfino a lavare i piatti in cucina fino a 12 anni fa pur di far decollare la sua attività. All’epoca, infatti, egli non poteva permettersi di assumere ulteriore personale per i suoi ristoranti.

Come ha rivelato al canale podcast Million$, condotto dal suo collega Joe Bastianich e da Tommaso Mazzanti: “Ho capito così. La cucina è tanto tanto studio. Bisogna capire perché c’è la stagionalità, perché si fa un abbinamento…”, senza smettere mai di avere la mente aperta all’apprendimento di nuove tecniche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Le polemiche su MasterChef

Tornando a noi, qualcuno sui social ha inaugurato una polemica in merito ad un presunto scandalo che riguarderebbe Antonino Cannavacciuolo e un’allieva di MasterChef. Per evitare che queste polemiche possano proseguire, volevamo fare chiarezza, riportando i fatti riportati da FanPage. In pratica, molti avrebbero notato la sintonia che si è venuta a creare tra lo chef stellato e Katia Bassolino, allieva di questa 14esima edizione.

In effetti, i due si sono conosciuti già nel 2019, dopo che l’aspirante chef aveva intrapreso la sua formazione a Villa Crespi, come si può dedurre dalle sue foto social postate all’epoca. Sappiate però che, come si evince nel regolamento del talent culinario, non c’è alcuna clausola che vieta ai concorrenti di poter partecipare allo show in caso conosca personalmente uno dei giudici, o se ha cucinato in una delle loro cucine. Inoltre, ricordatevi che Antonino e colleghi sono dei professionisti, e giudicano gli allievi per il loro valore e non per fantomatiche raccomandazioni, come letto sui social.