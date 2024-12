Nessuna tregua per Paolo Bonolis, il comportamento del figlio Davide fa scalpore: “Ha preso dal padre…”

Paolo Bonolis torna al centro dell’attenzione e l’influenza sul figlio Davide è diventata un caso mediatico. Ecco perché.

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più importanti della nostra Nazione. In queste ore, il suo nome è stato al centro dell’attenzione, e la sua influenza sul figlio Davide è diventata un caso mediatico. Le parole del noto personaggio televisivo sul conduttore non sono passate inosservate.

Ecco però cosa è accaduto, e perché Paolo Bonolis non può mai dormire sogni tranquilli.

Tutti quanti conosciamo Paolo Bonolis e sappiamo che tipo è. Negli ultimi mesi, il conduttore ha avuto a che fare con la separazione dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli. La notizia ha lasciato a bocca aperta gli italiani, e per settimane non s’è parlato d’altro. Nonostante tra il conduttore e la donna sia ormai finita da tempo, qualcuno è tornato a parlare di loro.

Dopo che Sonia ha deciso di impegnarsi come concorrente a Ballando con le Stelle, uno dei giudici ha deciso di commentare la sua esperienza nel programma.

Guillermo Mariotto contro Sonia Bruganelli

Durante il suo percorso, Sonia è stata spessa ‘presa di mira’ da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L’ex moglie di Bonolis è stata sicuramente una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere da un momento all’altro, e lei stessa lo ha ammesso durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve. Attualmente, il giudice di Ballando sarebbe stato ‘sospeso’ dal suo ruolo e, in attesa di aggiornamenti, ha deciso di rilasciare un’intervista. Non è mancata dunque una frecciatina a Sonia Bruganelli: “Sonia Bruganelli è il passato del programma. È finita, ora dobbiamo pensare a quelli che sono dentro… L’unica cosa che mi è piaciuta di lei è avere avuto la possibilità di conoscere suo figlio Davide”.

Mariotto ha poi deciso di commentare così la simpatia innata del figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Il commento su Davide Bonolis

Davide ha attualmente 20 anni ed è uno dei tre figli di Paolo e Sonia. Il ragazzo è stato spesso negli studi di Ballando con le Stelle per supportare e la madre e, proprio lì, avrebbe trovato l’amore: Sophia Berto, maestra di danza del programma. Davide ha poi avuto modo di confrontarsi spesso con i giudici, e Guillermo ha deciso di commentare così le differenze del ragazzo con la celebre madre: “(Sonia, n.d.r.) Avesse avuto un briciolo di simpatia del figlio, perché ci ammazziamo dalle risate… Poi, io conosco il padre, che ha quintali d’intelligenza. Il ragazzino, evidentemente, ha preso dal padre”.

Insomma, questa volta Guillermo ci è andato giù senza mezzi termini, e chissà cosa avrà pensato Paolo Bonolis in merito alla sua bordata nei confronti di Sonia…