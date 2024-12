Federica Pellegrini, il retroscena con il sex symbol è da panico: “Ha tentato di…” | Chissà cosa ne pensa suo marito

Federica Pellegrini ha raccontato di un retroscena col sex symbol. Cosa ne avrà pensato suo marito di queste parole?

La Pellegrini è sicuramente uno dei tanti orgogli nazionali. Campionessa olimpionica e modello d’ispirazione per molti, Federica è stata soprannominata per questo ‘La Divina’. La donna, oltre ad essere una sportiva a 360°, HA anche un carattere molto forte, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. In queste ore, la donna ha raccontato un retroscena col sex symbol che ha confermato questa sua incredibile forza.

La diatriba con Thomas Ceccon

Ebbene sì, il sex symbol che ha fatto infuriare la Pellegrini è proprio il 23enne Thomas Ceccon. Dopo aver vinto la medaglia d’oro di queste Olimpiadi 2024, il nuotatore aveva parlato della Pellegrini, accusandola di non avergli neanche mai fatto le congratulazioni: “Non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo e l’ho ammirata come sportiva. Per il resto no”. Poco dopo, Federica decise di rispondere al ragazzo tramite una storia Instagram in cui diceva: “Puoi anche aver vinto le Olimpiadi ma per me vali zero”.

La dichiarazione di Federica Pellegrini

Come riportato da Fanpage.it, Federica Pellegrini è tornata a parlare di Thomas Ceccon durante una sua intervista: “Sono stupita è un po’ mi fa sorridere. Come ho già detto, non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi”. Delle dichiarazioni sicuramente molto forti, e che vedrebbe dunque come problema principale una tematica arcaica: “Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse”, ha poi aggiunto la nuotatrice.

Un ragionamento molto profondo, che confermerebbe come in realtà Federica non avesse alcun tipo di problema nei confronti di Thomas, ma casomai il contrario.