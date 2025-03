Milly Carlucci tra due fuochi, silenzio stampa dopo la frecciatina del ballerino: “Mi dispiace dell’opinione che hai di me”

Milly Carlucci è stata chiamata in causa dai due professionisti, ecco che cosa si sono detti, in quel botta e risposta pungente.

Quando pensiamo a Ballando con le Stelle è inevitabile collegare immediatamente il programma al volto di Milly Carlucci. Questo non perché la famosa presentatrice non abbia fatto altro prima e dopo il noto talent Rai, semplicemente perché il grande pubblico adora vederla in questo programma storico.

Uno show che fa parte ormai di lei, una sua creatura che ha accudito e sfamato nel corso degli anni, rendendolo quel grande spettacolo che i fan amano sin dalla prima puntata. Le dinamiche sono cambiate nel corso degli anni, ma Milly riesce sempre a portare una ventata d’aria fresca nella casa degli italiani.

Il successo di Ballando è dovuto proprio all’accuratezza e all’attenzione che la conduttrice mette in ogni dettaglio. Dalla scelta della giuria, a quella dei Vip in gara, fino ad arrivare ai maestri di danza scelti e alle coreografie viste in queste varie edizioni, nulla è lasciato al caso.

Eppure, tra un momento idilliaco e l’altro, spunta anche questo pungente botta e risposta tra i due professionisti che in pochi si sarebbero immaginati. Ecco perché il nome di Milly Carlucci è stato tirato in causa.

Le parole su Milly Carlucci

Milly Carlucci è un pilastro per la Rai, così come Maria De Filippi lo è per Mediaset. Nonostante le due grandi presentatrici siano “rivali di share”, sono molto più simili di quello che si potrebbe pensare, e non ci riferiamo soltanto al loro status di regine delle rispettive emittenti.

Ma piuttosto alla passione che riversano in ogni loro show, e all’amicizia che dimostrano a chi ha la fortuna di incontrarle. Per questo non stupisce il fatto che Carolyn Smith, in un’intervista rilasciata a Nuovo tv, abbia rivelato: “Amici mi fa la corte da tempo, ma io dico sempre di no. Sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci… Non è facile dire di no a Maria…”, anche perché l’amicizia che lega Carolyn e Milly è solida e duratura. Come aveva rivelato la stessa coreografa anni fa: “Milly Carlucci è il mio sostegno, mi ha salvato la vita… Lei mi ha portato dal dottore che mi segue dall’inizio del mio percorso…“. Allora cos’è accaduto?

Il botta e risposta tra i due professionisti

I due professionisti hanno avuto un botta e risposta educato ma pungente, ed entrambi hanno citato Milly Carlucci: parliamo di Carolyn Smith e Raimondo Todaro. Spieghiamoci meglio. Nella medesima intervista di cui vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, come riportano da libero.it, la nota coreografa ha parlato di diversi argomenti a Nuova tv, incluso il suo pensiero in merito all’addio di Raimondo Todaro al dancing show: “Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali. Tuttavia, ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata…”.

Quasi immediata la replica dell’ex professore di Amici: “Cara Carolyn Smith, mi dispiace sapere che tu abbia questa opinione di me, ti invito a trovare un articolo o un’intervista in cui abbia mai parlato male di Milly Carlucci o del programma, e peraltro sarebbe meglio verificare i fatti prima di accusare ingiustamente qualcuno…”, invitandola poi a un confronto diretto. Come finirà questa storia? Milly replicherà?