Clamoroso Eleonora Daniele: nessuno lo sa, ma suo marito è di sangue blu | Matrimonio nobile per la conduttrice Rai

Non tutti lo sanno, ma il marito di Eleonora Daniele vanta una discendenza nobile, ecco perché nelle sue vene scorre sangue blu.

Eleonora Daniele è la nota giornalista e conduttrice televisiva la cui fama è sbocciata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2001. Da quel momento in poi l’abbiamo vista sia in veste di attrice che di presentatrice.

Di show nel suo curriculum ce ne sono molteplici, ma sicuramente negli ultimi anni il suo nome è legato a Storie italiane, dove Eleonora tratta storie di attualità e cronaca che molto spesso accendono vivaci dibattiti.

La Daniele, pur essendo spesso sotto i riflettori per il suo lavoro, nel suo privato è una persona molto riservata e gelosa della sua intimità, motivo per cui le uniche notizie che a oggi conosciamo sono quelle che ha fatto trapelare proprio lei.

Per questo motivo non stupisce il fatto che non tutti sappiano che suo marito è di sangue blu. Il suo matrimonio è stato nobile, in quanto una famosa discendenza scorre nelle vene del coniuge.

Le parole di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele, come dicevamo, è una conduttrice molto apprezzata in Rai, in quanto sfoggia sempre la giusta dose di empatia, professionalità e bravura in tutti i casi, soprattutto quelli di cronaca, che affronta di sovente nel suo rotocalco mattutino Storie italiane. La Daniele, tra una soddisfazione e l’altra ha vissuto anche momenti di forte dolore, in quanto la morte di suo fratello è stato un duro colpo.

Come aveva raccontato lei stessa: “Quello che mi ha insegnato mio fratello non posso nemmeno spiegarlo a parole, è qualcosa di così forte, trascinante, emozionante, che nemmeno io riesco a spiegarlo. Sono stata chiamata una mattina al telefono e mi è stato detto che non c’era più. Penso che in quel momento sia morta anche io…“. Fortunatamente però, Eleonora ha avuto, tra i tanti, anche il sostegno del marito per cercare di superare questo triste momento.

Il marito di Eleonora Daniele

In merito alla vita privata di Eleonora Daniele, non tutti sanno che suo marito è di nobili origini, in quanto discendente di Alessandro Tassoni, il famoso poeta e scrittore dell’aristocrazia modenese del Seicento, autore peraltro del componimento La secchia rapita, come riportano da libero.it. Egli può quindi fregiarsi del titolo di Conte, anche se attualmente è titolare di un’azienda farmaceutica e opera nel settore della cosmesi.

Eleonora e Giulio Tassoni si sono conosciuti nel 2002 al Piper, il famoso locale romano, e dopo qualche mese hanno iniziato a frequentarsi. Da quel momento non si sono più lasciati, sposandosi poi nel 2019 nella Basilica di Roma San Giovanni Battista e diventando genitori della piccola Carlotta l’anno successivo. Alla coppia piacerebbe poter dare un fratellino o una sorellina alla loro bambina: “Vorremmo, ma senza accanimento, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma bisogna confrontarsi con la vita reale. Sono già fortunata ad avere Carlotta…”, aveva rivelato.