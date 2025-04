Alessandro Borghese vuota il sacco sul figlio segreto: “L’ho saputo così” | Chi è e quanti anni ha il primogenito del conduttore

Alessandro Borghese rilascia la sua verità in merito al figlio segreto, ecco chi è e quanti anni ha.

È uno dei nomi più amati e più seguiti di sempre, e non importa se non ha stelle all’attivo: la sua cucina e il suo temperamento spumeggiante lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili della TV.

Parliamo ovviamente del grande Alessandro Borghese, il quale non fa faville soltanto ai fornelli, ma anche nei suoi show Celebrity Chef e 4 Ristoranti.

Questo ultimo programma citato gli è valso anche diverse meme, in quanto la sua iconica espressione “Voto 10” ha conquistato l’Italia, anche perché si abbina a: “nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione”, slogan che promette sempre molti colpi di scena.

Nonostante nel suo lavoro sia una celebrità, il cuoco è molto riservato. Per questo i fan sono rimasti sorpresi nell’aver appreso di quel figlio segreto, ecco cosa sappiamo su di lui.

Il traguardo di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese si è lasciato andare a diverse rivelazioni, come possiamo leggere su, ilfattoquotidiano.it, parlando anche di quell’importante traguardo raggiunto, cioè i dieci anni di trasmissione del suo noto programma 4 Ristoranti.

In merito alla sua passione per la cucina ha rivelato: “Ho iniziato cucinando a casa dei miei. I miei genitori sono stati i primi sponsor. Non ho avuto maestri blasonati, non ho fatto le grandi cucine stellate. Sono un self-made man. In Francia ho lavorato anche da Ducasse. Ho fatto mille esperienze in molti piccoli ristoranti: sono stati la mia palestra di vita in Italia e all’estero…”.

Il figlio segreto di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese si è lasciato andare a un’intervista a cuore aperto, come possiamo leggere su, ilfattoquotidiano.it, parlando di diverse cose dal suo lavoro, arrivando infine anche alla sua famiglia. Ha parlato della moglie Wilma Oliviero e delle sue due figlie, Arizona e Alexandra.

Oltre a loro, Alessandro avrebbe anche scoperto di avere un figlio segreto di 19 anni, del quale ha scoperto l’esistenza solo in seguito alla sua nascita: “L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L’ho visto su Internet…“, rivelando di non averlo ancora visto per “dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare“. Una cosa è certa: quel giovane uomo è tra noi.