Milly Carlucci inaugura la caccia: a Ballando con le Stelle avrà la più desiderata dagli italiani | Pubblico Rai in delirio

Veramente a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci avrà la più desiderata dagli italiani? Il pubblico della Rai ci spera moltissimo.

Ballando con le Stelle è un’istituzione alla Rai, in quanto è uno show sempre molto amato, e che miete record di ascolti in ogni edizione. Al pubblico piace vedere i Vip che si allenano e cercano di brillare anche nel ballo, materia sicuramente estranea alla maggior parte di loro.

Il successo dello spettacolo è sicuramente dato da un gioco di squadra ma, in primis, l’organizzazione perfetta e dettagliata di Milly Carlucci fa sicuramente la differenza. Lei non si ferma mai, anche quando vede quei numeri di share altissimi prosegue a testa alta come sempre, senza montarsi la testa, e cercando di dare sempre il meglio nella stagione successiva.

Vive una sorta di sfida interiore ogni giorno, come aveva rivelato a Vanity Fair: “Il mio modo di vincere è sempre su me stessa. Vengo da uno sport che mi ha plasmata a cercare di alzare sempre la mia asticella e il mio livello…”.

Per questo motivo non stupisce il fatto che quell’asticella stia cercando di alzarla ai massimi termini, con quel nome che il pubblico Rai vorrebbe tanto vedere durante la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ce la farà Milly a convincerla?

Milly Carlucci e la sua confessione

Il peso specifico di una grande professionista lo si vede soprattutto quando l’imprevisto viene a bussarle alla porta. Milly Carlucci, lo sappiamo, pianifica tutto alla lettera affinché a Ballando con le Stelle fili tutto liscio ma, si sa, in uno show in diretta non potrà mai succedere al 100%. Sicuramente nell’edizione passata abbiamo vissuto momenti al cardiopalma, dall’uscita di Angelo Madonia, all’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto durante la puntata in onda.

A tal proposito Milly aveva rivelato: “È inutile nascondersi dietro a un dito: il momento in cui sono rimasta senza Mariotto in studio è stato di difficoltà per me. Oltre a non capire cos’era successo, mi sono preoccupata per lui…”. Recentemente, lo stesso Guillermo ha raccontato a Verissimo che non pensava sarebbe successo questo, nel senso che ha avuto un’emergenza nel suo atelier: “Era come se fosse successo qualcosa alla mia famiglia. In trasmissione mancavano 5 ballettini, dopo 19 anni non doveva crollare il mondo. E invece è crollato il mondo…“. Ma su chi avrà messo gli occhi, stavolta, la fulva Regina della Rai?

Milly vuole lei a Ballando con le Stelle

In attesa di scoprire se Guillermo Mariotto tornerà o meno nella prossima edizione in veste di giudice di Ballando con le Stelle, il pubblico della Rai è in trepidazione per quel nome papabile che Milly Carlucci starebbe provando ad avere in trasmissione.

Come aveva rivelato la stessa Milly qualche tempo fa a Vanity Fair: “È un personaggio straordinario, una donna che dimostra quanto la bellezza e il talento possano unirsi su una pista da ballo: sarebbe una bellissima combinazione…”, riferendosi alla speranza di avere nel cast una tra le più desiderate dagli italiani, cioè Belen Rodriguez. Chissà cosa succederà nella prossima edizione… Belu accetterà?