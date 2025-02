Sanremo 2026: rottamato Carlo Conti, adesso tocca all’ex star di Amici | Fuoco e fiamme sul palco dell’Ariston

Addio a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo. Questa volta spetterà all’ex allievo della scuola di Amici.

Il Festival di Sanremo è appena concluso, eppure si sta già ipotizzando chi potrà essere il prossimo direttore artistico, nonché conduttore della kermesse. Carlo Conti non sembra aver convinto abbastanza e, proprio in queste ore, stanno emergendo diversi nomi, tra cui quello dell’ex star della scuola di Amici.

Ecco dunque nel dettaglio chi potrebbe condurre nel 2026 il Festival più atteso dagli italiani.

Quest’anno abbiamo visto come timoniere del palco dell’Ariston Carlo Conti, noto conduttore della nostra Nazione e un professionista a 360°. Nonostante ciò, subito dopo la prima puntata della diretta televisiva di martedì, i telespettatori italiani hanno criticato il comportamento dell’uomo. A detta di molti, infatti, Conti avrebbe velocizzato fin troppo le tempistiche per rispettare la scaletta, senza lasciare spazio ai cantanti e ai co-conduttori.

Proprio in queste ore, per giunta, si è già cominciato a parlare del Festival di Sanremo 2026 e Carlo Conti non sarebbe più il favorito per la conduzione…

Chi potrebbe condurre il Festival di Sanremo 2026

Il giornalista Aldo Grasso ha scritto un articolo per Dagospia in cui criticava fortemente le scelte di Giampaolo Rossi e Roberto Sergio, rispettivamente l’Amministratore delegato Rai e il Direttore generale dell’emittente pubblica. A detta dell’uomo, infatti, i due avrebbero sempre prediletto la conduzione di uomini per il Festival di Sanremo, lasciando meno spazio alle donne. “Bibì e Bobò – così li ha soprannominati – hanno scelto le seconde file, pur non rinunciando a essere più volte ripresi e omaggiati” ha sentenziato Grasso. Dopodiché, il giornalista ha supposto che nel 2026 la conduzione passerà a Stefano De Martino, l’ex allievo della scuola di Amici e impegnato attualmente con Affari Tuoi.

Nonostante questa indiscrezione, il giornalista ha comunque deciso di proporre tre ipotetici e ulteriori nomi che potrebbero fare la differenza al Festival di Sanremo.

Le donne come rivoluzione del programma

Anziché Stefano De Martino o Alberto Matano, tre nomi perfetti per il Festival di Sanremo 2026 potrebbe essere quelli di Virginia Raffaele, Paola Cortellesi e Geppi Cucciari. Quest’ultima è stata proprio una della co-conduttrici di questa edizione e ha convinto tutti i telespettatori italiani con la sua immancabile ironia. “Sarebbe un festival contro la pornografia dei buoni sentimenti, senza mostrare preoccupazione per la verosimiglianza o l’interpretazione della realtà” ha concluso poi Grasso.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose e chi sarà il prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2026!