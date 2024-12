Donatella Versace, il suo nuovo aspetto fa cadere la mascella | Il sospetto: “Restaurata come la Cappella Sistina”

Donatella Versace e il suo look da urlo. Qualcuno sostiene che sia stata restaurata come la Cappella Sistina!

Donatella Versace è stata al centro dell’attenzione mediatica proprio in queste ore. La motivazione? Il suo assurdo cambiamento di look. Inutile dire che sui social non s’è parlato d’altro, e qualcuno sostiene che la stilista si sia sottoposta a un ‘restauro’.

Scopriamo quindi insieme il suo nuovo aspetto e perché ha fatto cadere la mascella a tutto il mondo.

Come ben sappiamo, Donatella Versace è l’attuale proprietaria dell’omonimo brand di lusso. Dopo il fratello Gianni, anche la donna ha saputo dare forza e stile ad ogni pezzo realizzato dalla maison e, ancora oggi, è uno dei colossi della moda nel mondo intero. Negli ultimi anni, però, il nome di Donatella è stato spesso al centro dell’attenzione a causa del suo aspetto fisico.

La stilista aveva un po’ esagerato con la chirurgia plastica e il suo aspetto aveva raggiunto un certo limite. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha deciso di presentarsi al pubblico così.

L’apparizione che ha fatto ricredere il mondo intero

La donna è stata invitata come ospite al musical di beneficenza de ‘Il diavolo veste Prada’. Basato sul romanzo del 2003 di Lauren Weisberger, la trama è stata poi riproposta nell’iconico film con Anne Hathaway e Meryl Streep. Il musical ha fatto impazzire il mondo intero e la premiere è stata proprio domenica 1° dicembre. Assieme alla stilista, sono state invitate altre decine e decine di star sul carpet a Londra, ma il suo look è quello che ha attirato maggiormente l’attenzione.

Questo perché, al contrario di tutte le altre volte, il suo viso aveva qualcosa di decisamente differente.

Voglio quello che ha preso Donatella, grazie pic.twitter.com/pe8qriVit4 — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 3, 2024

Donatella Versace e in suo glow up

Vestita con un bellissimo mini abito color bronzo e pieno di paillettes, degli stivali abbinati, frange e perline, la donna ha voluto omaggiare la fondazione Elton John Aids aggiungendo un nastro rosso sul petto. Eppure, il mondo intero si è soffermato sul suo viso, completamente differente rispetto alle altre volte. Donatella sembrava decisamente più giovane, più luminosa e meno ‘rifatta’. Il suo volto aveva qualcosa di più naturale, e il filler in eccesso sembrava essere stato tolto. Il suo nuovo look ha sorpreso il mondo intero, e qualcuno ha scritto ironicamente sui social: “Se è la stessa persona, sicuramente sono intervenuti i restauratori della Cappella Sistina”.

Insomma, siamo tutti felici che Donatella abbia finalmente ringiovanito un po’ il suo look e adesso splenda di una bellissima luce!