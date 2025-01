Bomba a Sanremo 2025, Carlo Conti piazza il colpaccio: rubato a Mediaset il volto più amato dell’emittente

Una notizia bomba è arrivata per il Sanremo 2025 di Carlo Conti, il quale ha fatto il colpaccio del secolo. Ecco qual è il volto amato di Mediaset che è riuscito a “portargli via”.

Sul Festival di Sanremo 2025 aleggia molta pressione, in quanto le aspettative per la nuova edizione della kermesse canora sono molteplici. In primis, sicuramente perché il mitico Carlo Conti arriva dopo i 5 festival condotti dall’altrettanto genio della conduzione, Amadeus, il quale ha “portato a casa” dei numeri sensazionali.

Secondo, per tutte le varie polemiche scoppiate, in quanto non è detto che il palco dell’Ariston resterà una prerogativa di mamma Rai (com’è sempre stato in tutti questi decenni) anche negli anni a venire. A ogni modo, in attesa di scoprire cosa succederà in futuro, i fan non vedono l’ora di godersi questa imminente edizione.

D’altronde, il buon Carlo non è certo un novellino, e di Festival ne ha già diretti, quindi il pubblico si aspetta grandi cose. Sono già emerse le prime indiscrezioni, dalla lista dei cantanti ai co-conduttori, e l’hype è alle stelle.

A tal proposito, volevamo rivelarvi una notizia bomba del Sanremo 2025 di Conti, in quanto è riuscito a “rubare” un volto molto noto e amato di Mediaset. Ecco di chi parliamo.

Cosa sappiamo del Festival di Sanremo 2025

Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti sta concludendo gli ultimi preparativi per il suo Festival di Sanremo 2025. Tra indiscrezioni e conferme, sono molteplici le notizie da “effetto wow” per questa nuova edizione totalmente restaurata della kermesse canora italiana più seguita di sempre.

Oltre ai nomi dei Big e delle Nuove Proposte, che circolano già da diverse settimane, come possiamo leggere da serial.everyeye.it, saranno molteplici i grandi nomi che affiancheranno Conti, tra co-conduttori e ospiti della serata. Tra i diversi troviamo sicuramente Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, Katia Follesa, Nino Frassica, Jovanotti e altri ancora. Manca poco alla messa in onda e il grande pubblico non sta più nella pelle.

FLASH! IL PATTO DI NON BELLIGERANZA TRA RAI E MEDIASET SBARCA A “#SANREMO2025“. È GERRY SCOTTI LA PRIMA CARTA COPERTA DI CARLO CONTI: IL VOLTO DI CANALE 5 SARÀ IL CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA IN ONDA MARTEDÌ 11 FEBBRAIOhttps://t.co/D9P3GaQv2C — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 19, 2025

Il grande volto di Mediaset

Ed eccoci giunti all’indiscrezione che stavate aspettando che sta facendo agitare la rete in queste ore. Arriva direttamente da Dagospia la notizia bomba che ha lasciato tutti senza parole. Ecco chi è il famoso volto di Mediaset che il conduttore più abbronzato di sempre è riuscito a “strappare” all’emittente rivale per una serata.

Parliamo di Gerry Scotti, il quale secondo Giuseppe Candela dovrebbe prendere parte alla prima serata della kermesse canora in veste di co-conduttore. Ovviamente non abbiamo ancora certezze per il momento, ma avere zio Gerry sul palco dell’Ariston sarebbe un sogno che si avvera, non credete?