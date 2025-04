Laura Pausini vuota il sacco sul suo dimagrimento da record: “L’ho fatto 3 volte a settimana” | Altro che chirurgo e punturine

Ecco come ha fatto Laura Pausini a dimagrire, la cantante ha rivelato cosa faceva per 3 volte a settimana per raggiungere il suo traguardo.

Laura Pausini è una delle voci più belle e profonde, che resteranno per sempre immortali nel panorama della canzone italiana. Non solo un bel timbro ma anche testi epici, che sono diventati le colonne sonore della vita di molte persone.

La cantante romagnola non fa cantare soltanto l’Italia ma anche molti Stati esteri, diventando in poco tempo internazionale, sin dal suo esordio con la storica ballad La solitudine.

Ovviamente i fan sono interessati ad ogni suo aspetto della vita di Laura: dai suoi brani, alle sue esibizioni sul palco, fino ad arrivare alla sua vita privata. È sempre bello vederla insieme al marito Paolo e alla figlia Paola, nonché ai suoi tre figliastri, Jader, Jacopo e Joseph (meglio noto come Holden), i figli avuti dal marito con la sua ex moglie.

A dimostrazione del fatto di quanto la Pausini sia seguita anche sui social, molti hanno apprezzato la sua versione sulla drastica perdita di peso. Ecco che cosa faceva per tre volte a settimane, evitando metodi quali punturine e chirurgia.

Laura Pausini e il suo non fermarsi mai

Laura Pausini ha una vitalità che molto spesso i fan le invidiano, in quanto è sempre pronta a dare il massimo, tanto al lavoro quanto a casa. In questi ultimi mesi l’abbiamo ammirata in tutto il suo splendore nel suo lungo tour mondiale, dove Laura ha portato in giro per l’Italia intera, nonché per l’Europa e in America, non soltanto i brani del suo ultimo lavoro Anime parallele, ma anche tutti quei vecchi e iconici successi che l’hanno resa immortale in tutto il mondo.

Adesso che i suoi concerti sono terminati, neanche il tempo di riprendere fiato che la straordinaria cantante è già di nuovo al lavoro con il suo nuovo album ricco di inediti, che dovrebbe vedere “la luce” prossimamente. Ovviamente, i fan non stanno più nella pelle e ogni giorno attendono aggiornamenti dalla cantante sui suoi canali social.

La perdita di peso di Laura

Laura Pausini ha svelato come ha fatto a perdere peso e che cosa faceva per 3 volte a settimana per riuscirci. Prima di proseguire, volevamo chiarire che la cantante ha perso peso non per una questione estetica o per i commenti acidi degli haters, che perdono spesso delle buone occasioni di tacere, visto che la cantante è sempre stata una bella donna a prescindere dal peso, ma per una scelta sua. Infatti, come ha rivelato, il suo scopo era quello di: “togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori“.

Detto ciò, Laura, ha risposto ad una fan rivelando: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte a settimana per un anno intero…”, confermando quindi che quando si decide di intraprendere questo percorso non bisogna affidarsi ai consigli trovati in rete, bensì seguire quelli degli specialisti e soprattutto procedere con costanza e pazienza.