Michelle Hunziker, altro che amicizia con Ilary Blasi: “Stratega e anche rosicona” | Per la prima volta sputa fuori la verità

Dietro all’amicizia di Michelle Hunziker e Ilary Blasi si nasconde una verità inaspettata… La competizione è alle stelle.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, oltre ad essere due grandi conduttrici, condividono anche un bellissimo rapporto. Eppure, proprio in queste ore, è emerso un retroscena inaspettato sulla loro amicizia che vedrebbe un bel po’ di competizione tra le due.

L’intervista è divenuta immediatamente virale e, inutile dirlo, ha lasciato senza parole gli italiani. Ma ecco nel dettaglio la rivelazione scioccante.

Quando si pensa alla televisione italiana, è impossibile non parlare di Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Le due donne sono grandi conduttrici del nostro palinsesto, ed entramb, sono entrate nel cuore dei telespettatori per la loro simpatia e solarità. Dietro ai riflettori, le due si sono conosciute durante una vacanza in Sardegna ed hanno instaurato da subito un bellissimo rapporto.

Durante una recente intervista della Blasi, tuttavia, è emerso un dettaglio sulla loro amicizia che le vedrebbe, in alcune specifiche situazioni, in competizione tra di loro.

Le rivelazioni di Ilary e la sua amicizia con Michelle

Tra non molto vedremo in onda il nuovo programma televisivo The Couple, che vedrà come timoniera Ilary Blasi. Il format è molto semplice: delle coppie di amici, colleghi, familiari, amanti, si sfideranno con gli altri in prove sia fisiche che mentali. Una vera e propria lotta che, alla fine del programma, vedrà una sola coppia come vincitrice di un sostanzioso montepremi. I telespettatori italiani hanno già messo il countdown e, per la prima volta, la Blasi ha voluto rilasciare qualche chicca in più sul programma.

Ad un certo punto, la conduttrice ha parlato di Michelle Hunziker, ironizzando su come avrebbero vissuto il gioco in coppia proprio con lei a The Couple.

La sana competizione tra le due amiche

Come riportato da Biccy.it, Ilary ha spiegato scherzosamente: “Che coppia saremmo io e Michelle in questo nuovo reality? Siamo due competitive che partiremmo da amiche e poi diventeremmo nemiche”. Dopodiché, la conduttrice ha spiegato quali sarebbero i due punti di ‘forza’ di entrambe: “Quella più sportiva è Michelle, a mani basse. Io sono quella più stratega e rosicona”. Quando poi è stato chiesto alla Hunziker di dire la sua, la donna ha aggiunto: “Io tra le due sono certamente quella più tontolona”.

Insomma, di una cosa siamo sicuri: Michelle e Ilary non durerebbero più di una puntata nel nuovo reality show The Couple!