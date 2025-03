Carlo Conti, tra punturine e botox le sue donne hanno l’abbonamento dal chirurgo: completamente sfigurate

Il nuovo programma di Carlo Conti scatena polemiche. Le sue donne, infatti, sarebbero reduci da diversi trattamenti estetici.

Dopo la sua esperienza come direttore artistico al Festival di Sanremo, Carlo Conti tornerà in prima serata e più carico di prima. Tuttavia, la nuova trasmissione è già sulla bocca di tutti, e per un motivo ben preciso!

Le showgirl che parteciperanno sembrano aver sottoscritto l’abbonamento dal chirurgo estetico e, tra punturine e botox, nelle ultime ore sono finite nel mirino di un noto tabloid.

Carlo Conti è sicuramente uno dei volti RAI di questo 2025. Dopo aver condotto il Festival di Sanremo, tornerà in televisione con una trasmissione nuova e mai vista prima. Il cast è già stato annunciato e, in questi giorni, non si sta praticamente parlando d’altro. Le critiche non sono poi mancate e i commenti pungenti sono volati a fiumi.

Il noto giornalista di gossip, infatti, ha voluto dire la sua sulla scelta del cast della nuova trasmissione di Carlo Conti.

Il nuovo talent di Carlo Conti

Ebbene sì, nelle prossime settimane andrà in onda Ne Vedremo delle Belle, un vero e proprio talent in cui a sfidarsi saranno delle famose showgirl italiane. Tra queste emergono i nomi di Valeria Marini, Pamela Prati, Adriana Volpe e molte altre ancora. In questo gioco le soubrette dovranno sfidarsi tra di loro, sottoponendosi ad alcune prove per cui dovranno prepararsi durante la settimana. La classifica si aggiornerà puntata dopo puntata e, alla fine, verrà eletta la vincitrice ‘suprema’.

Il noto giornalista Alberto Dandolo ha voluto dire la sua sul cast scelto per questa nuova trasmissione e, inutile dirlo, non ha sicuramente avuto peli sulla lingua.

Il commento pungente di Alberto Dandolo

Come riportato da Biccy.it, Dandolo ha scritto un articolo per Dagospia in cui, con il suo solito tono pungente, ha detto la sua su Ne Vedremo delle Belle. “Un talent in prima serata che avrà come protagoniste alcune stagionate showgirl -ha esordito così il giornalista- attualmente per mancanza di show”. A detta di Alberto Dandolo, infatti, le dive scelte per la trasmissione sono state una sorta di ‘riciclaggio’. “Sono in massa alle prese con i medici estetici, fiale di ialuronico, botulini vari e svariati, refresh e glow up dell’ultima ora”, ha poi aggiunto divertito il giornalista.

Insomma, le showgirl di Carlo Conti potrebbero essere in fila dal proprio chirurgo di fiducia per apparire come ‘nuove’ in televisione. Sarà davvero così?