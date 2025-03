Ennesimo terremoto in RAI, hanno chiesto la sua testa: dopo la rivolta in massa ora ha davvero i giorni contati

Cos’è successo in Rai? Si parla di grande scossone dopo quella rivolta.

La Rai è una delle emittenti televisive più apprezzate, essendo la prima ad essere nata, quella statale, storica. Si è passati ad avere pochi canali in bianco e nero al grande impero che vediamo oggi, con un palinsesto molto ricco e competitivo.

Ci sono poi quei programmi che sono molto amati a prescindere dal conduttore, soprattutto i preserali, che intrattengono il pubblico con quiz e siparietti divertenti, come nel caso di Affari tuoi, che ha visto il subentro di Stefano De Martino ad Amadeus.

E anche le fiction targate Rai stanno riscuotendo molto successo. Sono molti i titoli entrati nel cuore del grande pubblico: ad esempio Miss Fallaci, la serie ispirata alla vita della famosa giornalista Oriana Fallaci, che sta facendo faville tra share e picchi d’ascolto. Solo per citarne una.

Tra un successo e l’altro, capitano anche scossoni che portano un terremoto tra gli uffici di Viale Mazzini. In questa particolare circostanza, sono molti coloro che hanno espresso la loro opinione in merito.

Il nuovo palinsesto primaverile Rai

Prima di rivelarvi cos’è successo in Rai, volevamo parlarvi del nuovo palinsesto dell’emittente statale in merito alla stagione primaverile 2025. Come riporta Davide Maggio, prossimamente ne vedremo delle belle, dai vari programmi televisivi, ai film e alle fiction.

Per citarvene qualcuno, passeremo da uno show non ancora ufficializzato condotto da Milly Carlucci – pare uno spin-off di Ballando con le stelle, come riportano da TvBlog – fino ad arrivare al game show Chi può batterci?, con Marco Liorni e alle serate evento, come per esempio quella di Roberto Bolle con Viva la Danza e i David di Donatello. Ovviamente, troveranno spazio anche parecchi film e fiction, tra le tante: Costanza, Che Dio ci aiuti, Fuochi D’artificio, il remake americano di Doc e molti altri.

Terremoto in Rai

Tra un programma e l’altro in palinsesto, Davide Maggio ha riportato anche una notizia che ha lasciato i lettori senza parole, in merito a quel terremoto in Rai che ha portato gli stessi giornalisti della redazione di RaiNews24 a votare la sfiducia verso il loro direttore, Paolo Petrecca, dopo il recente “Caso Delmastro”.

Come riporta il giornalista: “Si sono chiuse oggi pomeriggio le urne, aperte ieri, in merito alla consultazione sulla fiducia al Direttore Paolo Petrecca. Hanno votato in 159, tra giornalisti e giornaliste di RaiNews24, rispondendo al seguente quesito: ‘Hai fiducia nella gestione editoriale del Direttore di RaiNews24, RaiNews.it e Televideo?’. In 132 hanno risposto No e soltanto 12 Sì. Si aggiungono 12 schede bianche e 3 nulle…”. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti circa la sorte del manager Rai.