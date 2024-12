Max Pezzali, la porta in faccia alla moglie è una vera doccia fredda: “Preferisco non vederti più”

Max Pezzali e le dure parole nei confronti della moglie Debora Pelagatti. Il racconto ha lasciato senza parole i fan del cantante.

Tutti quanti conoscono e amano il mitico Max Pezzali, noto cantautore della nostra Nazione. L’uomo, proprio in queste ore, è finito al centro dell’attenzione a seguito di un racconto della moglie Debora Pelagatti. Sembrerebbe che, in passato, l’uomo abbia maturato una decisione piuttosto drastica nei suoi confronti.

Inutile che questa vicenda è divenuta immediatamente virale sui social, ecco dunque cosa è accaduto nello specifico.

Max Pezzali è sicuramente una delle colonne portanti della musica italiana e, ancora oggi, conta milioni di ascoltatori. Da molti anni l’uomo fa coppia fissa con Debora Pelagatti e i due sembrano più innamorati che mai. Prima di lei, Max era sposato con Martina Marinucci mentre l’attuale consorte, invece, era al tempo bloccata in una relazione decisamente tossica.

Debora lo ha raccontato proprio durante una sua recente intervista, e le sue parole hanno colpito il cuore di moltissime persone che si sono trovate nella sua stessa situazione.

Debora e Max: due amici prima di essere amanti

Debora e Max si conoscevano dal 1995 e, come riportato da Metropolitan Magazine, i due condividevano una bellissima amicizia. Proprio durante quel periodo, la donna era impegnata con un ‘cattivo ragazzo’ che la tradiva abitualmente ed era altamente tossico nei suoi confronti. I suoi amici, compreso Max, non erano per nulla contenti di questa relazione e, un giorno, il cantante le disse a muso duro: “Se un amico ti da dei consigli forse qualcuno potresti ascoltarlo, ma visto che così non è preferisco non vederti più, mi spiace che ti butti via così”.

Inizialmente lei non gli dette ascolto: solo in seguito ebbe una reazione abbastanza istintiva.

La corsa verso il suo amore

In seguito, durante il giorno dell’Epifania, Debora si rese conto di nutrire un forte sentimento per Max e, senza pensarci due volte, è corsa a casa sua alle tre di notte, ancora in pigiama. “Mi aspettavo una scena da film e invece… mi ha fatto entrare a casa e ha chiesto se volevo dormire lì, però mi ha messo in un’altra stanza”, ha raccontato. Successivamente, i due si sono confrontati a mente fredda, e da allora hanno realizzato che era giunto il momento di far passare il loro rapporto al livello successivo.

Dopo quindi un periodo buio, questa bellissima storia ha avuto un lieto fine che ha fatto emozionare tutti i fan della coppia.