Chili di troppo dopo le Feste, così li perdi in 7 giorni: elimina questi alimenti per una settimana e la bilancia ti sorriderà

Ecco come perdere i chili di troppo presi dopo le feste in 7 giorni. Vi basterà eliminare questi alimenti e la bilancia tornerà a sorridervi.

Il Natale è finalmente arrivato e, come sanno bene tutti, fare la dieta durante i giorni di festa è praticamente impossibile. In realtà, in molti non ci pensano proprio (e fanno bene) a rinunciare alle varie leccornie dei pranzi e delle cene di quei giorni.

Alla fine, questa festa super colorata e allegra arriva una volta l’anno e quindi si può pensare di sgarrare, magari con qualche piccola accortezza, come per esempio evitare il bis e magari ridurre un po’ le porzioni dei vari piatti.

A parte questo, il divertimento dovrà essere messo al primo posto. Bisognerà essere dunque consapevoli che la bilancia non segnerà lo stesso peso del “prima Natale”, quindi non rimaneteci male, e iniziate subito la fase di depurazione.

Se anche voi temete i chili di troppo presi dopo le feste, ecco quali sono gli alimenti da eliminare per 7 giorni, per un approccio strong che vi permetterà di tornare a pesarvi con il sorriso.

L’errore da evitare dopo le feste

Il bello delle festività è anche questo: mangiare senza pensarci più di tanto, rilassarsi al tavolo senza guardare l’orologio, niente stress da lavoro, solo cibo, buona compagnia, giochi da tavolo e tanto divertimento. Come vi dicevamo, è inevitabile prendere chili di troppo dalla Vigilia fino alla Befana. Per tornare però al peso forma, c’è un errore da evitare. Parliamo del digiuno: molti pensano che non mangiare faccia dimagrire più velocemente. Sbagliato, in quanto arriverete al pasto successivo con più fame e mangerete di più.

Piuttosto che non mangiare, alimentatevi nella maniera corretta, introducendo di nuovo frutta e verdura, bevendo molti liquidi tra acqua e tisane, praticando comunque sport ed evitando le colazioni caloriche con pandoro, panettone e dolciumi vari.

Perdere i chili in eccesso in 7 giorni

Se anche voi volete sapere come perdere i chili di troppo da “dopo-feste”, oggi vi suggeriamo quali sono gli alimenti da togliere dal proprio menù per 7 giorni, e vedrete che la bilancia vi sorriderà di nuovo. Per ottenere risultati veloci, dunque, non mangiate cibi grassi, insaccati, carni grasse, cibi confezionati, dolciumi, cibi in scatola, maionese e così via. Meglio puntare su carni bianche, pesce, verdure e riso.

Ovviamente, questa riduzione andrà seguita soltanto per una settimana (chiedete comunque consiglio al vostro medico curante), e in seguito potrete tornare a consumare ogni tipo di alimento salutare, nelle giuste quantità e porzioni. In questo modo potrete affrontare le feste senza sentirvi in colpa.