MasterChef, il giudice del talent vuota finalmente il sacco: “Ci sono andato giù pesante” | L’ha fatto di fronte a lei

MasterChef è uno dei cooking show più guardati e seguiti di sempre nel nostro Paese in quanto, una volta decollato anche qui da noi, il grande pubblico non l’ha più lasciato.

Sono cambiati i giudici nel corso degli anni, le sfide e le regole, ma la sostanza è sempre la solita. Grazie alle dritte rilasciate dai noti cuochi stellati, sono molti gli aspiranti chef che hanno potuto realizzare il loro sogno, che dentro a quel cassetto ci stava ormai stretto.

Inoltre, il pubblico da casa ha spesso dichiarato di aver imparato molti trucchetti in cucina. Infine, sono sicuramente le sfide adrenaliniche a tenere alto l’interesse, poiché portano i fan a scommettere fin dall’inizio su chi potrebbe essere il prossimo vincitore della stagione.

Oltre a questo, sono anche alcune rivelazioni inedite a far “gola” ai telespettatori. Come per esempio la confessione del noto giudice di MasterChef che ha raccontato cosa ha fatto proprio davanti a lei. Quel momento è stato cruciale per lui.

La confessione del noto chef stellato di MasterChef

Il volto noto di MasterChef ha rivelato recentemente diversi aneddoti della sua vita, parlando un po’ di tutto della sua vita, da come ha deciso di fare questo lavoro, fino al motivo per cui è approdato in televisione. In merito alla sua scelta scolastica, lo chef ha rivelato: “Quando ho scelto di fare la scuola alberghiera, l’ho fatto più perché era a 50 km di casa. Io adoravo viaggiare e lo facevo tutti i giorni, mi alzavo alle 5:30 e tornavo a casa alle 20, ma non mi pesava perché ero molto soddisfatto di quello che facevo…”.

E, probabilmente, sarà per quello che ha scelto di lavorare con Prime Video: “Il format è molto bello e soprattutto è un modo di viaggiare completamente diverso dove puoi andare a scoprire posti pazzeschi e persone incredibili…”. Avete capito di chi parliamo?

Ecco che cosa ha fatto lo chef stellato

Il giudice di MasterChef si è raccontato recentemente in un’intervista, nella quale ha svelato diversi aneddoti della sua vita, tra cui, quello che ha fatto proprio davanti a lei. Anche se lo chef stellato non lavora più nel noto talent di Sky, per i suoi fan, il suo ricordo non sbiadirà mai. Stiamo parlando del grande Carlo Cracco, il cui genio delizia i palati sopraffini da anni, per non parlare delle sue apparizioni televisive, che sono sempre un successone.

Di recente ha rivelato al canale podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli i retroscena del suo provino a MasterChef. Qui lo chef è stato messo davanti ad una ragazza con un cannolo, ed è stato esortato dalla produzione a giudicare il dolce siciliano: “Io ho pensato: se faccio quello gentile forse mi prendono, per cui faccio l’opposto, faccio il maleducato. Il mio obiettivo era non farmi prendere. Comincio a essere duro, ci sono andato giù pesante. Alzo gli occhi e ho visto la gente esultare. Alla fine sono uscito e mi hanno detto: ‘Preso’…”, ed è così che è iniziata la sua avventura: apparentemente, suo malgrado!