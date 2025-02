Francesca Michielin spara a zero sull’ex fidanzato: “Paralizzato dalla paura” | La tremenda ‘vendetta’ ha lasciato il segno

Francesca Michielin e le parole sull’ex fidanzato. La ‘vendetta’ in diretta nazionale non è passata sicuramente inosservata.

Subito dopo il Festival di Sanremo, Francesca Michielin è finita al centro dell’attenzione per alcune sue rivelazioni fatte in diretta nazionale. Le parole contro l’ex fidanzato non sono passate inosservate e la sua ‘vendetta’ ha centrato il segno.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché la cantante si è tolta finalmente qualche sassolino dalla scarpa.

Francesca Michielin è una delle cantanti più apprezzate della nostra Nazione. Quest’anno ha partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo, con la canzone ‘Fango in Paradiso’. Purtroppo, però, per lei la recente edizione non è cominciata nel migliore dei modi e, prima ancora di cominciare, è caduta dalle scale dell’Ariston, storcendosi una caviglia. La cantante è comunque salita sul palco con un tacco 15, e si è esibita in tutta la sua potenza.

Quando poi è stata intervistata durante la conferenza stampa, Francesca ha voluto tirare arco e frecce al suo ex fidanzato.

Il testo di Fango in Paradiso contro l’ex

La canzone di Francesca Michielin ha un testo molto particolare, in cui viene raccontata la fine di una relazione con un uomo infantile e non adatto a lei. “Dopo centomila lacrime, le grondaie cadono. Non so se vorrei rifarlo da capo, quasi speravo tu mi avessi tradito…”. Comincia così, ‘Fango in Paradiso’. Non mancano poi i vecchi ricordi, di quando lui l’avrebbe fatta piangere fuori dallo stadio, e in cui si interroga su chi sarà la donna con l’ex fidanzato cui farà un figlio. Insomma, un testo carico di risentimento ma anche di riflessioni e che, alla fine di una sua esibizione, l’ha persino commossa sul palco dell’Ariston.

Quando poi i giornalisti le hanno domandato cosa ne pensi il suo ex, lei ha risposto così.

La ‘vendetta’ riuscita di Francesca Michielin

Alla domanda: “Notizie dell’ex fidanzato?”, lei ha applaudito divertita e ha riso di gusto, replicando poi: “La canzone l’ha sentita perché sennò vuol dire che è fuori dal mondo… mercoledì ero anche nel momento clou, quindi figurati se non l’ha visto. No, non mi ha scritto niente però”. Il silenzio di lui, tuttavia, è valso più di mille parole, visto che poi la Michielin ha aggiunto: “Secondo me è un po’ intimorito. Alla fine cosa può dire? Boh, secondo me si sente un po’ paralizzato dalla paura”.

La sincerità della cantante ha fatto sorridere tutti quanti e il video sull’ex fidanzato è divenuto immediatamente virale sui social.