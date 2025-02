“Credo di avere le corna”: Andrea Delogu una di noi | Il dubbio atroce e il doloroso retroscena sul divorzio

Andrea Delogu e quella confessione inaspettata da shock in studio, sul dramma della gelosia e del divorzio. Ecco di cosa parliamo.

Non ha bisogno di presentazioni Andrea Delogu, conduttrice e attrice di talento che, con la sua bellezza, ironia e professionalità, fa compagnia al grande pubblico da decenni.

Ha ricoperto svariati ruoli in diverse emittenti televisive, e attualmente la vediamo su Rai 2 con il programma La porta magica, di genere factual e rotocalco, e i cui ospiti di questi ultimi giorni sono proprio legati al Festival di Sanremo.

Ed è proprio in merito a questo e al sentimento dell’amore, sia ritrovato che finito, che si avverte nelle canzoni presentate alla kermesse canora di Carlo Conti, che Andrea Delogu ha aperto il cuore ai fan in un’intervista, lasciando intravedere alcuni retroscena circa il proprio divorzio.

In un momento della sua vita, la conduttrice è stata attanagliata da un dubbio atroce circa la condotta dell’allora marito: ecco cosa sappiamo della fine dell’amore travolgente della Delogu.

Le parole della conduttrice

Prima di riportare alla luce quelle parole che avevano gelato i fan in passato, dobbiamo fare un salto temporale di quasi un anno da quell’evento, quando Andrea Delogu ha divorziato dal suo ex marito, Francesco Montanari. È stato un momento molto doloroso, come aveva rivelato lei stessa: “Quando ho divorziato ho avuto un periodo complicato. Sentivo di aver fallito, non sapevo che ne sarebbe stato del mio futuro, perché quella finita era una storia in cui credevo…”.

Poi c’è stata la rinascita, avvenuta anche grazie a quel passo importante: “La consapevolezza di chi sono oggi è passata anche attraverso il matrimonio con Francesco, un matrimonio felice, con una persona straordinaria. Un matrimonio voluto, desiderato…”.

Un sentimento vissuto da molti

Andrea Delogu oggi è felice, ha ritrovato se stessa, sa chi vuole essere e, ad accompagnarla in questo suo nuovo percorso di vita, c’è il suo attuale compagno, Luigi, conosciuto anche dal suo ex marito, Francesco Montanari. Come ha rivelato lei stessa qualche anno fa: “Il matrimonio tra i due non è finito per cause esterne ma perché si è spento l’amore… non è stata colpa di nessuno”.

Queste parole sono una rettifica di quello che aveva dichiarato nel 2019 durante la sua intervista a Belve da Francesca Fagnani, dove una Andrea delusa e sfiduciata aveva dichiarato con un sorriso: “Io credo di avere le corna… Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse…“. In realtà, questo sentimento che avvertiva era la conseguenza di quello che sarebbe successo dopo, quando il suo ex marito un giorno le chiese: “Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?“. E quando non hai una risposta in merito, capisci che semplicemente è giunto il momento di voltare pagina, anche perché il futuro potrebbe sorprenderti, com’è poi successo alla conduttrice.